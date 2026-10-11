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Žlutá kůže, svědění nebo otoky nohou: takhle si játra říkají o pomoc. Zjizvení při cirhóze už sama nespraví

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Játra se dokážou obnovit i po velkém poškození. Čím déle nemoc trvá, tím hůř se dá zvrátit. Přinášíme přehled příznaků a příčin, včetně těch, kterým se dá předejít.
Žlutá kůže, svědění nebo otoky nohou: takhle si játra říkají o pomoc. Zjizvení při cirhóze už sama nespraví

Žlutá kůže, svědění nebo otoky nohou: takhle si játra říkají o pomoc. Zjizvení při cirhóze už sama nespraví

Zdroj: Foto: MRelasto - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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