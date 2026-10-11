Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Trenér Zbrojovky Svědík po porážce zuřil. Nahnuté to u něj mají Kaká a Klíma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zbrojovka prohrála doma s Jabloncem 0:1 a trenér Martin Svědík po zápase veřejně pojmenoval dva hráče, kteří podle něj porážku zavinili. Jednomu z nich rovnou pohrozil lavičkou.
Trenér Zbrojovky Svědík po porážce zuřil. Nahnuté to u něj mají Kaká a Klíma

Trenér Zbrojovky Svědík po porážce zuřil. Nahnuté to u něj mají Kaká a Klíma

Zdroj: 1. FC Slovácko
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:11

Reklama
Další články z SportyŽivě
Rekordní posila Sparty stále mlčí. Brunes spálil proti Pardubicím pět tutovek
Rekordní posila Sparty stále mlčí. Brunes spálil proti Pardubicím pět tutovek
Slavia vyrazila pro první výhru v Lize mistrů po 19 letech. Může se stát všechno, říká Houštecký
Slavia vyrazila pro první výhru v Lize mistrů po 19 letech. Může se stát všechno, říká Houštecký

Dvacet zápasů v hlavní fázi Ligy mistrů bez jediné výhry. V úterý večer v Baku má Slavia šanci sérii...

Stav reprezentanta Slámy byl po srazu nároďáku alarmující. Neměl ani chuť hrát, prozradil trenér Kozel
Stav reprezentanta Slámy byl po srazu nároďáku alarmující. Neměl ani chuť hrát, prozradil trenér Kozel

Jablonecký obránce Jiří Sláma odehrál za národní tým čtyři zápasy v jedenácti dnech. Po návratu nebyl ani...

Rána pro libereckého Knapíka. Po roce a půl bez fotbalu si vážně zranil zdravou nohu
Rána pro libereckého Knapíka. Po roce a půl bez fotbalu si vážně zranil zdravou nohu

Stoper Jan Knapík si v tréninku poškodil druhé koleno. Vrátil se na hřiště jen osm dní předtím.

Komentátor formule 1 na TV Nova Král dluží 12 milionů. Už pět let je v insolvenci a vykazuje jen minimální příjmy
Komentátor formule 1 na TV Nova Král dluží 12 milionů. Už pět let je v insolvenci a vykazuje jen minimální příjmy

Závodník a televizní komentátor Josef Král přiznává v oddlužení příjem kolem 18 tisíc měsíčně. Za jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.