Trenér Zbrojovky Svědík po porážce zuřil. Nahnuté to u něj mají Kaká a Klíma

Zápas na stadionu v Brně sledovalo 6 680 diváků. Viděli tým, který za celý zápas vyprodukoval pouhé tři střely na branku, nasbíral xG 0,57 proti jabloneckým 1,26 a v 85. minutě inkasoval gól, po němž už nedokázal odpovědět. Antonín Růsek rozhodl, Zbrojovka padla potřetí ze čtyř posledních ligových zápasů. To samo o sobě bolí. Co ale přišlo po závěrečném hvizdu na tiskové konferenci, bolí víc, minimálně dva konkrétní hráče.
Dvě situace, které Svědíka dostaly
Trenér po zápase nemluvil v obecných frázích. Ukázal prstem na dvě konkrétní situace.
První přišla v 58. minutě. Brazilský obránce Kaká zahrál nepřesnou zpětnou přihrávku, která málem namazala napadajícímu Hollému. Brankář Hrdina musel hasit požár, který neměl vůbec vzniknout. Gól z toho nakonec nepadl, ale Svědík viděl přesně ten typ chyby, který v první lize trestá každý kvalitnější soupeř.
Druhá situace rozhodla zápas. V 85. minutě chyboval kapitán Jakub Klíma. Po jeho zaváhání se dostal k míči Alioum a připravil střeleckou pozici pro Růska. Brno inkasovalo jediný gól utkání, a inkasovalo ho po vlastní hrubce, ne po geniálním tahu soupeře. Právě to Svědíka rozlítilo nejvíc.
„Dáváme soupeři šance jako na podnose,“ shrnul trenér na pozápasové tiskové konferenci, jak citoval iSport. A dodal, že v lize si tohle nemůžete dovolit opakovaně, aniž by to mělo důsledky.
Kaká: rovnou hrozba lavičkou
U jednadvacetiletého Brazilce Svědík nezůstal u náznaku. Řekl to přímo: „Příště nemusí hrát Kaká. Říká si o to, že bude na lavičce.“ Tahle věta nemá dvojí výklad.
Kaká přitom nebyl okrajovou postavou. Do zápasu s Jabloncem měl v sezoně devět ligových startů a 810 odehraných minut. Loni ve druhé lize přidal tři góly a dvě asistence, v Brně ho brali jako perspektivního obránce schopného hrát stopera i levý kraj. Jenže první liga je jiný metr. A Svědík dal jasně najevo, že měřit bude tvrdě.
Kdo by ho nahradil? Na lavičce proti Jablonci seděli Vedral i Hunal. Vedral přitom ještě 19. září v Mladé Boleslavi začínal v základu, právě jeho Svědík před Jabloncem posadil a dal přednost Pokornému. Rotace v obraně tedy není teorie. Trenér ji už jednou provedl a podle všeho je připravený ji provést znovu.
Klíma: ani kapitánská páska nechrání
U Klímy je situace jiná, ale ne méně výmluvná. Svědík ho sice na tiskové konferenci neposlal na lavičku tak explicitně jako Kaká, ale zařadil ho do stejné kategorie hráčů, kteří soupeři servírují šance. Pro osmadvacetiletého kapitána, kterého klub před sezonou stavěl do role lídra a který na jaře „nechyběl ani minutu“, je to veřejná facka.
Podle informací inFotbalu Svědík na tiskovce rámoval kritiku jako součást širšího testu: sezona v Chance Lize má ukázat, kdo z kádru má parametry pro stabilní první ligu. Kapitánská páska v tomhle testu nepředstavuje imunitu. Přímá reakce Klímy ani Kaká na trenérova slova se veřejně neobjevila. Za kabinu promluvil Jakub Pokorný, který přiznal, že Brno bylo čitelné a ve finální fázi často volilo špatná řešení.
Tři porážky ze čtyř, víc než výpadek formy
Porážka s Jabloncem nestojí osamoceně. Zbrojovka prohrála 0:2 v Mladé Boleslavi, pak doma padla s Jabloncem a celková bilance posledních čtyř ligových zápasů čítá tři prohry a jednu výhru. Před sérií sedělo Brno na šestém místě se šestnácti body. Po ní kleslo na sedmou příčku v neúplné tabulce.
Vzorec se opakuje nepříjemně přesně:
- Slabá finální fáze, málo centrů, málo střel, málo tlaku do vápna.
- Individuální chyby vzadu, laciné ztráty v rozehrávce, které soupeř trestá.
Už po Boleslavi Svědík mluvil o zklamání z klíčových hráčů. Tehdy to znělo jako varování. Po Jablonci to zní jako ultimátum. Nováček, který si dal za cíl vyhnout se bojům o záchranu, se posouvá ze skupiny pronásledovatelů do středu pole, a tempo, jakým body ztrácí, znervózňuje.
Svědíkova pozice drží, ale tlak roste
Zajímavé je, co se neděje: nikdo veřejně nezpochybňuje trenéra. Vedení Zbrojovky mu 23. září posílilo realizační tým o Bronislava Červenku, který má přinést ligovou zkušenost a práci na standardních situacích. V letních výstupech klub stavěl celou sezonu na Svědíkově kontinuitě po postupu. Signál o tom, že by jeho židle hořela, v dostupných zdrojích není.
Svědík ale sám sobě zvyšuje laťku. Když trenér veřejně jmenuje hráče a jednomu z nich pohrozí lavičkou, musí to v příštím zápase dodržet, jinak ztratí kredibilitu v kabině. Další ligový zápas hraje Zbrojovka v neděli 18. října od 13:00 na hřišti Slovácka, které je patnácté se čtyřmi body z devíti utkání. Papírově ideální příležitost sérii zlomit.
Otázka nezní, jestli Svědík sáhne do sestavy. Otázka zní, kolik změn si dovolí najednou, a jestli odpovědi, které dostane, budou stačit na to, aby Zbrojovka zůstala tam, kam po postupu mířila.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl