Když jedna Škoda Fabia už stojí, druhá stále jede 47 km/h. Test zimních pneumatik odhalil obrovské rozdíly

Pneumatiky byly testovány na voze Škoda Fabia a jednou z nejvýraznějších disciplín bylo nouzové brzdění na mokrém asfaltu z rychlosti 80 km/h. Bridgestone Blizzak LM 005 potřeboval k úplnému zastavení 33,5 metru a v této konkrétní zkoušce dosáhl nejlepšího výsledku. Sunny Winter-max NW611 zastavil až po 43,5 metru, Atlas Polarbear HP po 48,7 metru a Rockblade Rock 868S potřeboval 51,4 metru. V místě, kde už Fabia na pneumatikách Bridgestone stála, by vůz se Sunny stále jel přibližně 38 km/h, s Atlasem asi 45 km/h a s Rockblade přibližně 47 km/h. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem tak dosáhl téměř 18 metrů, tedy délky několika osobních automobilů. Podobně výrazný odstup se projevil také při brzdění na mokrém betonovém povrchu, kde Rockblade potřeboval 56 metrů.
Dobrá pneumatika na sněhu nemusí být bezpečná v dešti
Výsledky současně ukázaly, proč nelze zimní pneumatiku posuzovat pouze podle jejího chování na sněhu. Rockblade Rock 868S patřil na zimním povrchu k nejsilnějším modelům a velmi dobře si vedl při trakci i brzdění na sněhu a ledu. Sunny Winter-max NW611 rovněž dosáhl na sněhu velmi dobrých hodnot. Oba modely však propadly na mokru, který je během středoevropské zimy běžnou součástí provozu. Při hodnocení bezpečnosti zimních pneumatik proto tvoří jízda na mokru 40 procent výsledku, suchá vozovka 30 procent a zimní podmínky dalších 30 procent. Zkouška na mokru navíc nezahrnuje pouze brzdění, ale také ovladatelnost, boční vedení a odolnost vůči ztrátě kontaktu pneumatiky s vozovkou při průjezdu vodou. Právě výrazná slabina v některé z těchto oblastí může celkový výsledek stáhnout dolů, i když je pneumatika například na zasněžené silnici velmi schopná.
Jen dva modely získaly dobré hodnocení
Z šestnácti testovaných pneumatik dostaly celkové hodnocení dobré pouze dva modely. Nejlépe skončil Continental WinterContact TS 870 se známkou 2,2, který nabídl vyrovnané vlastnosti na suché, mokré i zimní vozovce. Druhé místo obsadil Michelin Alpin 7 s výsledkem 2,5. Dalších pět pneumatik skončilo s hodnocením uspokojivé, zatímco devět zbývajících modelů doporučení nezískalo. Úplně na konci pořadí byly Sunny Winter-max NW611 se známkou 4,8 a Atlas Polarbear HP spolu s Rockblade Rock 868S, které dostaly shodně 5,5. Zajímavou výjimkou je Bridgestone Blizzak LM 005, jenž byl nejlepším modelem při brzdění na mokru, přesto v celkovém hodnocení získal pouze 3,8 kvůli slabším vlastnostem na suché vozovce, horší ovladatelnosti na sněhu a nepříznivějšímu hodnocení životnosti. Test tak ukazuje, že ani jeden mimořádně dobrý parametr nemusí znamenat bezpečnou a vyváženou pneumatiku pro všechny zimní situace.
Rozměr používá Fabia, Polo i další malé vozy
Rozměr 185/65 R15 patří především mezi pneumatiky používané u menších a kompaktních automobilů. Objevuje se například u některých verzí Škody Fabia, Volkswagenu Polo, Seatu Ibiza, Renaultu Clio, Peugeotu 208, Opelu Corsa, Audi A1 nebo modelu Kia Stonic. Konkrétní povolený rozměr se však může lišit podle motorizace, výbavy a provedení daného automobilu, takže řidič musí vycházet z technických údajů svého vozu. Pro české řidiče je výsledek testu aktuální i kvůli blížící se zimní sezoně. Od 1. listopadu do 31. března musí být v Česku zimní pneumatiky použity tehdy, pokud je na vozovce sníh, led či námraza nebo lze jejich výskyt vzhledem k počasí očekávat. U osobních vozů do 3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky za těchto podmínek hloubku dezénu minimálně čtyři milimetry. Samotné splnění zákonné hranice však nic nevypovídá o tom, jak velký rozdíl může být mezi jednotlivými modely při nouzovém brzdění na mokré silnici.
Použité zdroje: adac.de, tyrereviews.com, policie.gov.cz