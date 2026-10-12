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Když jedna Škoda Fabia už stojí, druhá stále jede 47 km/h. Test zimních pneumatik odhalil obrovské rozdíly

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Rozdíl mezi kvalitní a slabou zimní pneumatikou může v kritické situaci znamenat desítky metrů. Test šestnácti pneumatik rozměru 185/65 R15 ukázal mimořádně velké rozdíly zejména na mokré vozovce. Devět modelů skončilo bez doporučení a tři nejhorší pokračovaly v okamžiku zastavení nejlepší pneumatiky rychlostí přibližně 38 až 47 km/h.
Když jedna Škoda Fabia už stojí, druhá stále jede 47 km/h. Test zimních pneumatik odhalil obrovské rozdíly

Když jedna Škoda Fabia už stojí, druhá stále jede 47 km/h. Test zimních pneumatik odhalil obrovské rozdíly

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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