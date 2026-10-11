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Mouka na záchod? Lžíce z kuchyňské spíže udrží kyselinu citronovou na stěnách mísy, stačí to jednou týdně

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Kyselina citronová stéká ze stěn mísy do odpadu dřív, než stačí pořádně zapůsobit. Lidový recept to řeší surovinou, která sama nevyčistí vůbec nic. Na hnědé usazeniny a pomalý odtok pak nabízí jedlou sodu s octem.
Mouka na záchod? Lžíce z kuchyňské spíže udrží kyselinu citronovou na stěnách mísy, stačí to jednou týdně

Mouka na záchod? Lžíce z kuchyňské spíže udrží kyselinu citronovou na stěnách mísy, stačí to jednou týdně

Zdroj: Foto: SimonTrew - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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