Mouka na záchod? Lžíce z kuchyňské spíže udrží kyselinu citronovou na stěnách mísy, stačí to jednou týdně

Toaleta je v bytě i v domě nejnavštěvovanější místností, a proto potřebuje čištění častěji než ostatní místnosti. Nejvíc patogenních mikroorganismů se drží pod okrajem mísy. Úklid se přesto má týkat i stěn a ostatních částí toalety.
Kyselina celou noc na stěnách mísy: postup s ranní štětkou
Mouka sama žádnou čisticí schopnost nemá, slouží jen jako pomocník kyseliny citronové. Kyselina citronová se na toaletu používá často, protože mísu umí vybělit. Ze stěn ale rychle steče dolů do vody a na místě, kde má působit, se nezdrží.
Postup začíná tím, že stěny mísy pořádně navlhčíte. Potom je poprášíte moukou, podle receptu na to stačí jedna lžíce. Kyselinu citronovou rozmícháte v malém množství vody a nastříkáte ji na pomoučené stěny. Směs necháte působit přes noc a ráno mísu dočistíte záchodovou štětkou. Mouka podle receptu brání tomu, aby kyselina rychle stekla, a bělicí účinek je díky tomu silnější.
Kolik kyseliny citronové a kolik vody patří do jedné dávky, recept neuvádí, takže poměr si musí každý odhadnout sám. Celý postup se má opakovat jednou týdně.
Proč hnědý plak na stěnách mísy jedlá soda sama nesmyje
Druhý oblíbený domácí postup stojí na jedlé sodě a octu. Jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný, vytváří po rozpuštění ve vodě zásadité prostředí. Díky tomu si poradí s rzí a s tukovými usazeninami.
Vápenaté sloučeniny, které na stěnách mísy postupně zanechává voda, jedlá soda podle receptu nerozpustí vůbec. Z nich přitom časem vzniká hnědý a velmi nevzhledný plak. Na ten je potřeba kyselina a v tomto receptu ji zastupuje obyčejný ocet přidaný k jedlé sodě.
Soda pohltí zápach a ocet rozpustí zbytky po moči
Čisticí účinek dvojice vzniká vzájemnou reakcí zásady a kyseliny. Každá složka k tomu přidává něco svého. Jedlá soda vyčistí povrch a navíc pohltí zápach, ocet rozpouští vápenné sloučeniny a nečistoty, které po sobě zanechává moč. Obě látky jsou levné a běžně je najdete v každé domácnosti.
Recept slibuje, že spolu zlikvidují veškeré patogeny a poradí si i s nejúpornějšími usazeninami. Tak silné tvrzení by potřebovalo měření nebo aspoň srovnání, recept ale žádné nenabízí. Chybí v něm i množství: kolik jedlé sody a kolik octa do mísy nasypat a nalít, se z něj nedozvíte.
Když mísa hůř odtéká, vyměňte ocet za kyselinu citronovou
Pokud voda z toalety odtéká čím dál hůř, mohou za tím podle receptu stát tukové usazeniny, na které obyčejný ocet nemusí stačit. Místo octa se pak k jedlé sodě přidává kyselina citronová rozmíchaná ve vodě. Reakce s jedlou sodou i účinek mají zůstat stejné a toaleta se navíc zbaví i odolných tukových usazenin.
Vysvětlení tu nedrží pohromadě. O odstraňování tuku recept o několik odstavců dřív připisuje zásadité jedlé sodě, teď ho přičítá výměně kyseliny, přestože reakce má být totožná. Kyselina citronová se tak v návodu objevuje dvakrát: poprvé s moukou kvůli bělení, podruhé s jedlou sodou kvůli tuku.
Ocet do základní varianty není nutné kupovat, podle receptu se dá vyrobit i doma z jablek.