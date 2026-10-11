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Tlak na jediný bod na noze má krotit stres i úzkost. Bod LV3 najdete v prohlubni mezi palcem a druhým prstem

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Tradiční čínská medicína připisuje jednomu malému místu na nártu účinky od lepší koncentrace až po úlevu při vysokém krevním tlaku. Jak ho masírovat a na čem ty sliby stojí, shrnujeme níže.
Tlak na jediný bod na noze má krotit stres i úzkost. Bod LV3 najdete v prohlubni mezi palcem a druhým prstem

Tlak na jediný bod na noze má krotit stres i úzkost. Bod LV3 najdete v prohlubni mezi palcem a druhým prstem

Zdroj: Foto: I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. If you - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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