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Judas Priest zavítají do Vizovic potřetí

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Vizovický festival Masters of Rock má pro příští ročník další velké jméno. Britská heavymetalová ikona Judas Priest se vrátí do Vizovic na Zlínsku, kde…
Judas_Priest_-_2022216221652_2022-08-04_Wacken_-_Sven_-_1D_X_MK_II_-_2353_-_B70I4244

Judas_Priest_-_2022216221652_2022-08-04_Wacken_-_Sven_-_1D_X_MK_II_-_2353_-_B70I4244

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:00

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