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Vítěz nedal jedinou ránu. Nejkratší zápas profesionálního boxu skončil, když Curtis Harper po gongu opustil ring

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Nigerijec Efe Ajagba nastoupil k zápasu jako neporažený knokautér, kterého se soupeři báli. Tentokrát nepotřeboval ani zvednout rukavice. Americký soupeř svůj odchod vysvětluje protestem proti podmínkám zápasu a jeho verze rozdělila fanoušky i odborníky.
Vítěz nedal jedinou ránu. Nejkratší zápas profesionálního boxu skončil, když Curtis Harper po gongu opustil ring

Vítěz nedal jedinou ránu. Nejkratší zápas profesionálního boxu skončil, když Curtis Harper po gongu opustil ring

Zdroj: Foto: U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jon Rasmussen - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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