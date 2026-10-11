Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Humánní past na myši z obyčejného starého kbelíku: stačí šest věcí z domácnosti a myši do ní padají samy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Klasická pastička s pérem i otrávené granule končí pro myš stejně drasticky. Kbelík s otočným kartonovým víkem ji chytí živou a vy ji pak odnesete daleko od domu. Na stavbu nepotřebujete žádné nářadí, které by v běžné domácnosti chybělo.
Humánní past na myši z obyčejného starého kbelíku: stačí šest věcí z domácnosti a myši do ní padají samy

Humánní past na myši z obyčejného starého kbelíku: stačí šest věcí z domácnosti a myši do ní padají samy

Zdroj: Foto: Zeynel Cebeci - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:57

Reklama
Další články z Centrum Extra: Zahrada
Zázračné tlačítko na čištění trouby nemá každý. Náhradu najdete v kuchyni, sůl zabere za půl hodiny po pečení
Zázračné tlačítko na čištění trouby nemá každý. Náhradu najdete v kuchyni, sůl zabere za půl hodiny po pečení
Jeden střih nůžkami stačí: kuchyňská houbička bez rohu přestane nosit bakterie ze špinavých ploch na nádobí
Jeden střih nůžkami stačí: kuchyňská houbička bez rohu přestane nosit bakterie ze špinavých ploch na nádobí

Spousta lidí umyje houbičkou talíře a hned s ní pokračuje na silně znečištěných plochách. Proti tomuhle...

Mouka na záchod? Lžíce z kuchyňské spíže udrží kyselinu citronovou na stěnách mísy, stačí to jednou týdně
Mouka na záchod? Lžíce z kuchyňské spíže udrží kyselinu citronovou na stěnách mísy, stačí to jednou týdně

Kyselina citronová stéká ze stěn mísy do odpadu dřív, než stačí pořádně zapůsobit. Lidový recept to řeší...

Pařez po pokáceném stromu zlikvidujete bez bagru a kopání. Stačí pila, podpalovač a pár měsíců čekání
Pařez po pokáceném stromu zlikvidujete bez bagru a kopání. Stačí pila, podpalovač a pár měsíců čekání

Kdo kdy zkoušel vykopat pařez, ví, kolik potu to stojí. Existují tři postupy, při kterých si vystačíte s...

Kuličky z alobalu v pračce nahradí aviváž? Ručníkům proti zatvrdnutí pomůže i půl šálku octa při máchání
Kuličky z alobalu v pračce nahradí aviváž? Ručníkům proti zatvrdnutí pomůže i půl šálku octa při máchání

Měkké prádlo bez aviváže slibuje návod, který koluje mezi domácími tipy. Hlavní roli v něm hraje alobal,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.