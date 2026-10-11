Humánní past na myši z obyčejného starého kbelíku: stačí šest věcí z domácnosti a myši do ní padají samy

Celá past z kbelíku stojí na jednom pohybu. Myš vyleze na kartonové kolečko, které vypadá jako pevná plocha, a skočí po nástraze. Kolečko je ale nasazené na tyčce, takže se pod její vahou protočí a myš sklouzne do kbelíku. Kolečko se pak vrátí do původní polohy, nástraha dál voní a láká další myši ze stejného úkrytu.
Na stavbu pasti stačí šest běžně dostupných věcí
Základem je kbelík a na jeho výběru záleží nejvíc. Musí být dost široký, aby se do něj vešla nástraha, a hlavně dost vysoký, aby z něj chycená myš nevyskočila. Přesné rozměry návod neuvádí, takže výšku musíte odhadnout sami a raději počítat s rezervou.
Jako nástraha poslouží kůže ze slaniny nebo pšeničné klíčky. Dalším pomocníkem je máslo či sádlo, které se natírá na nástrahu, aby voněla výrazněji, a zároveň do otvorů ve stěně kbelíku, kde se pak tyčka snáz otáčí. Nůž je potřeba na vyříznutí těchto otvorů, tyčka slouží jako osa a z kartonu vznikne samotné propadlo.
Kartonové kolečko na tyčce udělá z nástrahy propadlo
Nejdřív do stěn kbelíku vyřízněte dva otvory přesně naproti sobě. Pak z kartonu vystřihněte kolečko s o něco menším průměrem, než má kbelík, a na jeho spodní stranu přilepte dřevěnou tyčku. Díky menšímu průměru kolečko při otáčení nedrhne o stěny.
Potom namažte nástrahu tukem a trochou tuku vytřete i oba otvory. Tyčku s kolečkem do nich zasuňte a kolečko srovnejte tak, aby působilo jako pevná podlaha. Na střed položte kousek nástrahy.
Zbývá vyřešit cestu nahoru. Myš se musí na okraj kbelíku dostat, a pokud kbelík stojí volně na zemi, je dobré k němu postavit improvizované schůdky. Jakmile pak myš po nástraze skočí, kolečko se pod ní protočí a ona spadne dovnitř.
Několik kilometrů od domu a pár minut trpělivosti při vypouštění
Chycené myši je potřeba odnést daleko. Návod doporučuje vypustit je několik kilometrů od domu, protože z menší vzdálenosti mohou najít cestu zpátky. Spěchat se přitom vyplatí: myši v pasti trpí stresem a mohou uhynout, a proto má být doba mezi chycením a vypuštěním co nejkratší. Kbelík, ke kterému se ráno nikdo nepodívá, tak z humánní pasti dělá past smrtící.
Na vhodném místě postavte kbelík na zem tak, aby měly myši kolem dost prostoru k útěku. Opatrně ho překlopte, odstupte a nechte myši odejít samy, bez vysypávání a třesení nádobou. Obvykle to netrvá déle než několik minut.
Místo by mělo myším nabídnout potravu a vodu. Pokud je to možné, vyberte oblast, kde už jiná populace myší žije, protože tam mají vypuštěné myši větší šanci na přežití.
Rozmarýn, česnek nebo pálivé papriky mají myši odradit bez pasti
Kdo nechce nic vyrábět, může zkusit sázku na citlivý myší čich a rozmístit pachy, které myši nesnášejí. Z bylin se nabízí rozmarýn, pelyněk, vratič a jalovec, ze zahrady sušené aksamitníky. V kuchyni se najde česnek a pálivé papriky.
Doplnit je můžete eukalyptovým olejem nebo mýdlem s citronovou trávou. Kolik kterého prostředku použít a jak často ho obnovovat, návod neuvádí. Všechny se jednoduše pokládají do míst, kde se myši pohybují.