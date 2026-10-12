Zesnulému se samy otevírají oči, popisuje hrobař Robas. Kdysi na víčka kladli mince, dnes mají speciální kryty

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Zesnulému se samy otevírají oči, popisuje hrobař Robas. Kdysi na víčka kladli mince, dnes mají speciální krytyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Hrobař, který na TikToku natáčí videa o tom, co se děje s tělem po smrti, rozvedl téma, které část jeho sledujících zaskočilo. Za vším má stát nervová aktivita, která se smrtí úplně neutichne.
Zesnulému se samy otevírají oči, popisuje hrobař Robas. Kdysi na víčka kladli mince, dnes mají speciální krytyZdroj: Foto: Ikiwaner - licence GFDL 1.2
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 12.10.2026 00:05
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