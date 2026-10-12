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Zesnulému se samy otevírají oči, popisuje hrobař Robas. Kdysi na víčka kladli mince, dnes mají speciální kryty

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Hrobař, který na TikToku natáčí videa o tom, co se děje s tělem po smrti, rozvedl téma, které část jeho sledujících zaskočilo. Za vším má stát nervová aktivita, která se smrtí úplně neutichne.
Zesnulému se samy otevírají oči, popisuje hrobař Robas. Kdysi na víčka kladli mince, dnes mají speciální kryty

Zesnulému se samy otevírají oči, popisuje hrobař Robas. Kdysi na víčka kladli mince, dnes mají speciální kryty

Zdroj: Foto: Ikiwaner - licence GFDL 1.2
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 00:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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