Kuličky z alobalu v pračce nahradí aviváž? Ručníkům proti zatvrdnutí pomůže i půl šálku octa při máchání

Návod obsahuje pět rad pro péči o prádlo. Alobalu patří jediná z nich, zbylé čtyři stojí na obyčejném octu: změkčování, statická elektřina, skvrny a zápach. Kdo podle titulku čeká hlavně zázrak s hliníkovou fólií, dostane ve skutečnosti spíš příručku k octu. Ta je přitom konkrétnější, protože u každého použití uvádí dávku i okamžik, kdy ocet do pračky přidat.
Ostré rohy jsou jediné riziko alobalových kuliček v bubnu
Postup je jednoduchý. Z alobalu zmačkáte dvě nebo tři větší kuličky, přičemž počet se řídí množstvím prádla, a vhodíte je do bubnu spolu s oblečením. Podle návodu se prádlo vypere měkčí a příjemnější na dotek, a to od ručníků až po velmi jemné tkaniny.
Vysvětlení, čím kuličky změkčení způsobují, návod nenabízí. Neříká ani, jak velká má „větší“ kulička být. Tvrzení o měkkém prádle tak stojí jen na slibu autora a bez popsaného principu se dá ověřit jedině vlastním praním.
Jedinou výstrahu návod zmiňuje výslovně. Při mačkání nesmí na kuličce zůstat ostré rohy, jinak by mohly tkaninu poškodit. Pokud povrch vyjde hladký, prádlu podle autora neublíží.
Půl šálku octa do přihrádky na aviváž udrží ručníky měkké
Jako náhradu aviváže doporučuje návod ocet. Půl šálku se nalije do přihrádky na aviváž a ocet se do bubnu dostane během máchání. Změkčovat má podle autora stejně dobře jako aviváž.
K tomu přidává dva další účinky. Ocet má chránit barvy před vyblednutím a rozpouštět mýdlové usazeniny, které se v látkách hromadí po častém praní nebo při špatném dávkování pracího prášku. Druhý bod se týká běžné domácnosti víc, než by se zdálo, protože usazeniny podle návodu vznikají právě opakovaným praním.
Nejvíc doporučení míří na ručníky. Ocet je má chránit před zatvrdnutím, kterého se podle návodu později zbavíte jen velmi těžko.
Na kouř a plíseň počítá návod s dvojnásobnou dávkou octa
Sportovní oblečení, které se při nošení lepí na tělo, má podle návodu zklidnit půl šálku octa. Tentokrát se ale nepřidává při máchání, nýbrž přímo během praní. Kombinovat ho jde i s práškem na sportovní oblečení a oblečení to podle autora nepoškodí.
Proti zápachu doporučuje návod celý šálek octa, tedy dvakrát víc než u změkčování nebo statické elektřiny. Přidává se zase při máchání. Pomoci má na štiplavý pach tabáku i na zápach plísně.
Dávky i načasování se tedy podle účelu liší, a kdo chce rady použít, musí si hlídat obojí. Návod také nepíše, co se stane, když se při jednom praní sejde víc problémů najednou, například propocené sportovní tričko páchnoucí kouřem. Pro místnosti, kde se kouřilo, autor doporučuje vyprat s octem závěsy nebo potahy polštářů z pohovky.
Deset minut působení má stačit na skvrny od kávy i vína
Na skvrny od kávy, vína, čokolády nebo borůvkové marmelády se ocet nanáší přímo. Nechá se deset minut působit a oblečení se pak vypere obvyklým způsobem.
Podle návodu potom zmizí všechny skvrny spolehlivě. Tak silný slib bez jakéhokoli upřesnění, třeba jak stará skvrna smí být nebo na jaké látce, je nejslabší místo celého textu. U zaschlé kávy na bavlně a u čerstvého vína na hedvábí těžko platí totéž.
Jinak se postupuje u stop od deodorantu. Ocet se nalije na hadřík, skvrna se otře a podle návodu by měla zmizet okamžitě, bez praní.