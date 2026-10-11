Unikátní kousek českého brankáře v zámoří. Zajíček se zapsal mezi střelce, přitom nevystřelil

Sobotní večer na ledě Providence začínal jako běžný zápas farmářského celku Bostonu proti Charlotte Checkers. Skončil výhrou 6:2, první v sezoně 2026/27, a jedním řádkem v zápisu, který se v klubových análech nikdy předtím neobjevil. Ve sloupci střelců stálo jméno gólmana: Zajíček. Čtyřiadvacetiletý Čech z Frýdlantu, odchovanec Liberce, bývalý brankář Litvínova, teď muž s pukem na hokejce i v kolonce, kam brankáři normálně nepatří.
Jak gól vlastně vznikl
Čas 56:49 třetí třetiny. Charlotte prohrává a trenér stáhne gólmana. Checkers tlačí v šesti, jenže puk se dostane k Zajíčkovi. Ten ho vyráží, a od toho momentu už se děje něco, co brankář neovlivní. Hráči Charlotte si puk sami pošlou přes celé kluziště do vlastní prázdné branky. Konečný stav 5:2 se mění na 6:2.
Proč ale gól patří Zajíčkovi? Oficiální hokejový slovník NHL říká jasně: gól se připisuje poslednímu hráči skórujícího týmu, který se puku dotkl před vstupem do branky. Tím posledním byl právě český gólman. Nešlo o žádnou efektní střelu přes celé hřiště. Šlo o pravidlový zápis, ale ten je naprosto legitimní a v historii Providence dosud bezprecedentní.
Klub bez brankářského gólu, až do teď
Providence Bruins hrají AHL od sezony 1992/93. Přes tři dekády existence, stovky zápasů a desítky brankářů se žádnému z nich nepodařilo dostat do střelecké kolonky. Zajíček je první. A v kontextu celé AHL? Podle oficiální zprávy ligy jde teprve o 26. brankářský gól v historii soutěže. Střelců mezi gólmany je ještě méně (25), protože Alex Nedeljkovic se trefil dvakrát.
Pro srovnání: v NHL eviduje liga k říjnu 2026 celkem 21 gólů od 18 brankářů. Žádný z nich není Čech. Zajíček tedy drží kuriózní primát alespoň na farmářské úrovni.
Dostál střílel, Zajíček dostal připsáno
Český brankář se střeleckým zápisem v AHL není úplná novinka. V březnu 2022 skóroval Lukáš Dostál za San Diego Gulls proti Colorado Eagles. Rozdíl je ale zásadní: Dostál puk skutečně vystřelil, po zachycení nahození ho poslal 56 metrů do odkryté branky. Aktivní střela, čistý brankářský gól v tom nejklasičtějším smyslu.
Zajíčkův případ je jiný. On puk vyrazil, zbytek obstarali soupeři sami proti sobě. Méně fotogenické, ale v zápisu to vypadá úplně stejně: jeden gól, autor Šimon Zajíček. A pro Providence je to historicky totéž, poprvé.
Cesta z Litvínova a co bude dál
Zajíček přišel do systému Bostonu jako nedraftovaný volný hráč. Bruins ho podepsali 19. května 2025 po sezoně v extralize, kde za Litvínov vedl ligu v úspěšnosti zákroků se skvělými 93 % a přidal pět čistých kont v 90 extraligových startech. V červnu 2026 dostal roční dvoucestné prodloužení, smlouvu má tedy vyřešenou bez ohledu na jakýkoli virální moment.
Jenže cesta do NHL zůstává strmá. Na úvodní soupisce Bostonu pro sezonu 2026/27 figurují Jeremy Swayman a Michael DiPietro. Zajíček byl do Providence přidělen už 24. září. Bez zranění nebo výrazného propadu formy bostonského tandemu nepůsobí povolání do prvního týmu jako bezprostřední varianta.
Víc než kuriozita, méně než vstupenka
Sobotní gól Zajíčkovi přinesl 30 zákroků, první výhru sezony pro Providence, první trenérské vítězství pro kouče Trenta Whitfielda, a jedno jméno v kolonce, kde brankáři obvykle mívají nulu. Mediální pozornost mu to zvedne. Ale do Bostonu ho dostane něco jiného: konstantní výkony za zavřenými dveřmi farmy, kde se příběhy o brankářských gólech rychle vypaří a zůstanou jen čísla v rubrice úspěšnost zákroků.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek