Bašta ODS na Hluboké nepadla. Jirsa zůstává v čele, vítěz voleb slibuje kontrolu radnice

Volební vítězství, ale bez podílu na vedení města. Takový je povolební výsledek na Hluboké nad Vltavou. Uskupení Politika je služba získalo 22,03 procenta hlasů a pět mandátů. Druhá ODS obdržela 20,89 procenta a také pět zastupitelských křesel. Rozdíl mezi oběma kandidátkami činil 550 hlasů.
Zdálo se, že by se mohla nabídnout otázka, zda se v tradiční baště ODS schyluje k politické změně. Jenže povolební vyjednávání přineslo jiný scénář. ODS se dohodla se Společně pro Hlubokou, ANO, Hlubokou pro rodinu a uskupením Město pro život. Dohromady mají 16 z 21 mandátů, tedy pohodlnou většinu.
Dohoda počítá se sedmičlennou radou města. ODS a Společně pro Hlubokou v ní mají mít po dvou zástupcích, ostatní tři uskupení po jednom. Na funkci starosty koalice podpoří Tomáše Jirsu a na funkci místostarosty Pavla Dlouhého.
„Děkuji všem voličům, kteří podpořili ODS. Získali jsme pět mandátů a jejich důvěry si velmi vážíme. Výsledek je pro nás závazkem pokračovat v odpovědném hospodaření a v práci pro město i jeho místní části. Koaliční dohoda nám dává pevný základ pro společné rozhodování a přípravu dalších projektů,“ uvedl Tomáš Jirsa pro ČTK.
Vítěz voleb se chystá kontrolovat radnici
Tomáš Jirsa je s vedením Hluboké spojený od roku 1994.
Povolební situaci redakci Drbny popsal Martin Veber, jeden z pěti zvolených zastupitelů vítězného uskupení. Lídrem kandidátky Politika je služba je předseda místní organizace KDU-ČSL Jiří Hrouz.
Veber uvedl, že výsledek pro něj nebyl překvapením. Podle něj se spolupráce části nynějších koaličních partnerů projevovala už před volbami, byť formálně kandidovali pod různými uskupeními.
Uskupení Politika je služba prý počítalo s tím, že bez výrazně většího počtu mandátů bude obtížné získat podíl na vedení města. „My máme pět mandátů, to znamená pět skvělých lidí, kteří jsou schopní pracovat z pozice zastupitelů. Nebude existovat doklad, který nám budou moct zatajit,“ popsal svou představu dalšího působení.
Žhářský útok na auta. Změnil Veberovi politickou pozici?
Jméno Martina Vebera se letos dostalo do širšího povědomí po únorovém žhářském útoku, při kterém mu někdo na Hluboké zapálil dvě auta. Tehdy nevyloučil, že čin mohl souviset s jeho politickým působením. Soudní proces s dopadenými ještě nebyl zahájen.
Že mu incident přinesl větší pozornost veřejnosti, Veber připouští. Za příčinu volebního úspěchu ho ale nepovažuje. „Do té doby jsem byl pan nula. Od chvíle, kdy se na mě upřela pozornost, jsem mohl to, co říkám už dlouhé roky, říkat takovým stylem, že to ti lidé vnímali,“ popsal.
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Politika je služba tak bude mít v novém zastupitelstvu pět mandátů, ale na vedení města se podílet nebude. Zda se jí podaří naplnit plánovanou kontrolní roli, ukáže až práce v zastupitelstvu. Koalice vedená ODS má se šestnácti hlasy dostatečnou většinu, aby své návrhy prosazovala i bez podpory vítěze voleb.