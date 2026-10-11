Nejdražší zklamání české ligy: Izraelec Ben Chaim stál Spartu 197 milionů, za 20 zápasů nedal jediný gól

Tal Ben Chaim strávil na Letné tři sezony a nezaznamenal v nich jediný gól ani asistenci. Velkou část té doby proseděl na marodce. V létě 2020 se se Spartou dohodl na předčasném konci smlouvy, rok předtím, než mu vypršela, a krátce nato odletěl domů do Izraele.
Plat vyšel Spartu dráž než rekordní přestupní částka
Z Maccabi Tel Aviv přišel v létě 2017 za 76 milionů korun. Tolik do té doby v české lize nikdo za hráče nezaplatil, a Ben Chaim se tak rázem stal nejdražším fotbalistou soutěže. Navrch dostal podpisový bonus 13 milionů.
Největší položkou se ovšem stala mzda. Podle rešerše redakce SportyŽivě bral Ben Chaim tři miliony korun měsíčně, za tři roky tedy 108 milionů. Samotný plat tak převýšil rekordní přestupní částku o 32 milionů. U záložníka, který za celé angažmá nedal gól, se taková smlouva výkony nikdy nezačala splácet.
Přestup, bonus a plat dávají dohromady 197 milionů korun. Za Spartu odehrál Ben Chaim 20 zápasů, takže každý jeho start vyšel klub v průměru na téměř 10 milionů.
Penalta po faulu na něj zůstala jeho největším příspěvkem
Začátek přitom sliboval. V premiérovém zápase proti Bohemians na něj soupeř fauloval a Sparta z následné penalty skórovala. Další podobný moment už nepřišel.
Do klubu si ho přivedl tehdejší trenér Andrea Stramaccioni, který mu dával hodně příležitostí. Ben Chaim je ale nevyužil a pověst výborného fotbalisty, se kterou přicházel, nenaplnil. Nezlepšil se ani pod Pavlem Hapalem, ani za Zdeňka Ščasného.
Nejvážnější zranění přišlo až na začátku jeho třetí sezony. Dva předchozí ročníky, ve kterých od Stramaccioniho dostával šance, tedy nepřinesly gól ani asistenci, a samotné zdraví jeho propadák vysvětluje jen zčásti.
Operaci i rehabilitaci mu Sparta dovolila absolvovat doma
V červenci 2019, ve druhém kole proti Jablonci, si devětadvacetiletý záložník přetrhl přední křížový vaz v pravém koleni. Klub mu povolil, aby se nechal operovat v Izraeli a základní fázi rehabilitace tam také absolvoval.
Na Letnou se vrátil po sedmi měsících a ještě nějakou dobu se dával dohromady. Do áčka už se nepodíval.
Rozchod rok před koncem smlouvy zapadl do úklidu po Stramaccionim
Konec přišel v létě 2020. Sparta na svém webu oznámila, že rozvázání smlouvy platí okamžitě a hráč v následujících dnech odcestuje domů. Dohodu označila za výsledek „korektních debat mezi oběma stranami“. Za kolik se obě strany rozešly, prohlášení neuvádí, a otevřené tak zůstává, zda Spartu předčasný konec něco stál navíc.
Pro klub šlo o další krok k vyčištění kádru po Stramaccionim, kterému vedení dovolilo i jiné přestupy podobného ražení. V prohlášení Sparta Ben Chaimovi popřála hodně štěstí v další kariéře.