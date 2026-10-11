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Celý kruhový objezd jen vpravo? Zákon vám to nezakazuje, ustoupit musí ten, kdo se cpe zleva k výjezdu

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Řada řidičů je přesvědčená, že kdo na dvoupruhovém kruhovém objezdu včas nepřejede doleva, dopouští se přestupku. Zákon o provozu na pozemních komunikacích takovou povinnost sám o sobě nezná. Spory na kruhovém objezdu rozhoduje okamžik změny pruhu a značení na konkrétním místě.
Celý kruhový objezd jen vpravo? Zákon vám to nezakazuje, ustoupit musí ten, kdo se cpe zleva k výjezdu

Celý kruhový objezd jen vpravo? Zákon vám to nezakazuje, ustoupit musí ten, kdo se cpe zleva k výjezdu

Zdroj: Foto: Cathcam - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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