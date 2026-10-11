Šampion Theoren Fleury si na poušti strčil do úst nabitou pistoli. Jako čtrnáctiletého ho dva roky zneužíval trenér

Podle rešerše SportyŽivě měřil Theoren Fleury pouhých 168 centimetrů, a přesto se z něj stal jeden z velkých mužů světového hokeje a dlouholetý kanadský reprezentant. V roce 2009 vydal knihu Hra s ohněm (v originále Playing with Fire). V ní popsal, co mu jako dítěti dělal Graham James, trenér, který měl rozvíjet jeho talent.
Jak trenér přesvědčil rodiče, aby mu svěřili syna
James podle Fleuryho dokázal zmanipulovat celou rodinu. Rodiče mu chlapce svěřili do péče v přesvědčení, že tím pomáhají jeho hokejové budoucnosti. Fleurymu bylo čtrnáct let a dva roky pak u trenéra přespával dvakrát týdně.
Pro malého hráče byl James v té době nejvlivnějším člověkem v životě a opakoval mu, že to, co se mezi nimi děje, je v pořádku. Fleury v knize píše o studu, pocitu viny a o tom, že nevěděl, čemu věřit. „Byl jsem čtrnáctiletý kluk. Ještě dítě,“ připomíná. Strach prý cítil, chyběly mu ale znalosti i emocionální výbava, aby znásilňování dokázal zastavit.
Za útoky stál trenér, kterého si rodina sama vybrala jako průvodce na cestě do velkého hokeje.
Do pouště v Novém Mexiku odjel s nabitou zbraní
Pít začal Fleury v patnácti, tedy zhruba rok poté, co zneužívání začalo. Postupně přidal drogy a hazard a trpěl záchvaty vzteku. Když už v NHL vydělával velké peníze, dokázal jich utratit desítky milionů dolarů.
Nejhlubší bod přišel v poušti v Novém Mexiku. Tam si Fleury vložil do úst nabitou pistoli a cítil chuť oceli, zatímco se mu třásly ruce. Spoušť nakonec nezmáčkl.
Dva roky vězení pro trenéra, dvacet let následků pro hráče
Případ se později dostal k soudu, kde Fleury vypovídal. Popsal, jak se cítil ztracený, osamocený a bezmocný a jak ho to, co zažil, pronásledovalo dalších dvacet let. Závislosti na alkoholu, drogách a hazardu podle jeho slov vyrostly přímo z toho, co mu trenér udělal.
Graham James dostal dva roky vězení. To je stejně dlouhá doba, jakou zneužívání trvalo, a desetkrát kratší než období, kdy se Fleury podle vlastní výpovědi potýkal s jeho následky. Takový trest vůči rozsahu škody, kterou hráč u soudu popsal, působí skromně.
Proč si ho čeští fanoušci pamatují z Nagana
V NHL odehrál Fleury 1084 zápasů a zaznamenal v nich 1088 bodů, tedy v průměru víc než bod na každé utkání. Skládá se z 455 gólů a 633 asistencí, takže byl střelcem i nahrávačem zároveň. Největší část kariéry strávil v Calgary Flames, se kterými v roce 1989 zvedl nad hlavu Stanleyův pohár.
Za Flames nastoupil k 791 zápasům základní části a nasbíral 830 bodů. V play off k tomu přidal 62 bodů v 59 utkáních. S reprezentací pak získal olympijské zlato v Salt Lake City 2002.
Čtyři roky před tímto triumfem stál na opačné straně příběhu, který Češi znají nazpaměť. Na olympiádě v Naganu 1998 vyřadila česká reprezentace hvězdnou Kanadu v semifinále po samostatných nájezdech. Fleury patřil k hráčům, kteří svůj nájezd neproměnili.