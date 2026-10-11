Zázračné tlačítko na čištění trouby nemá každý. Náhradu najdete v kuchyni, sůl zabere za půl hodiny po pečení

Po čem sáhnout, rozhoduje hlavně stáří špíny a čas, který jí můžete dát. Na čerstvou šťávu z pečeného kuřete nebo na těsto, které přeteklo z formy, stačí mírný prostředek. Stará připečená mastnota potřebuje buď silnější směs, nebo delší čekání.
Samočištění zvládnou jen některé trouby a rošty musíte vyndat předem
Tlačítko, které se v návodech na internetu vydává za tajnou výbavu každé trouby, mají ve skutečnosti jen některé modernější spotřebiče. Spouští samočištění: trouba běží naprázdno při vysoké teplotě a vy potom už jen stíráte.
Před spuštěním programu je potřeba vyjmout rošty. Po uplynutí času, který program stanoví, obvykle stačí nečistoty setřít suchou utěrkou. Na odolnější místa pomůže ocet.
Sůl nasypaná hned po pečení ukáže zezlátnutím, že je hotovo
Sůl má jedinou podmínku, trouba musí být ještě teplá. Nejlepší chvíle je tedy hned po pečení. Sůl nasypte na dno trouby a na plech položený na roštu, zavřete dvířka a počkejte půl hodiny. Jakmile sůl zezlátne, máte hotovo. Z domácích postupů jen tenhle využívá teplo, které v troubě po pečení zůstane. Kyselinu citronovou je naproti tomu potřeba vložit do trouby znovu rozehřáté na 200 °C.
Vychladlou troubu pak umyjte hadříkem namočeným v saponátu a vysušte papírovými utěrkami.
Kyselina citronová: jeden balíček, půl litru vody a 200 °C
Na čerstvou skvrnu stačí citronová šťáva smíchaná s vodou v poměru jedna ku jedné. Namočte do ní houbičku na nádobí a příliš ji nevymačkávejte, protože špína se má pořádně provlhčit. Po otření stěn nechte směs působit půl hodiny až hodinu a potom ji setřete vlhkým hadříkem.
Citronová šťáva zabere i na starou mastnotu, musí ale působit mnohem déle a o kolik, není nikde stanoveno.
Rychlejší je kyselina citronová. Jeden balíček na půl litru vody nalijte do pekáče a vložte ho na 30 až 40 minut do trouby rozehřáté na 200 °C. Pak troubu vypněte a nechte vychladnout. Spálené zbytky setřete hadříkem a místa, která drží i potom, potřete plátkem citronu, aby povolila. Na starou špínu je kyselina z citrusových postupů lepší volba, protože jako jediná má pevně daný čas.
Kdo nespěchá, nechá sodu s octem působit dvě hodiny a čpavek přes noc
Jedlou sodu nasypte na kuchyňskou houbičku, lehce ji navlhčete a vzniklou pastu jemně rozetřete po stěnách trouby. Postříkejte ji octem z rozprašovače a nechte hodinu působit. Potom troubu umyjte hadříkem namočeným v saponátu nebo v mýdlové vodě a dosušte papírovou utěrkou.
U silně připečené špíny se pořadí obrací. Stěny nejdřív otřete hadrem namočeným v octě, ještě vlhké je posypte sodou a postříkejte vodou. Doba působení se zdvojnásobí na dvě hodiny, potom troubu umyjte dočista.
Nejdéle trvá čpavek. Koncentrovaným čpavkem ošetřete pomocí rozprašovače nebo houbičky všechna znečištěná místa, zavřete dvířka a nechte ho působit přes noc. Ráno troubu umyjte a pak ji důkladně odvětrejte.