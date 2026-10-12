Ani mouka, ani zahušťovadlo. Gulášová polévka zhoustne díky 1 surovině, kterou Slovenky přidávají po generace

Když je gulášová polévka moc řídká, sahá většina z nás automaticky po hladké mouce nebo po krabičce instantní jíšky. Slovenské hospodyně to ale často řeší jinak. Stačí jim věc, která leží skoro v každé spíži a kterou mají stejně nachystanou k vaření.
Slovenský kotlík má hustotu v sobě
Slováci znají guláš v několika podobách. Vedle hustého guláše, který se jí s knedlíkem, vaří i řidší gulášovou polévku, které sami říkají gulášová polievka. Brambory v ní skoro nikdy nechybí a kuchaři je často nechávají bublat tak dlouho, až se v hrnci úplně ztratí. Škrob, který z nich přitom přejde do vývaru, polévku přirozeně zahustí.
Kotlík nad ohněm patří na Slovensku k venkovním sešlostem s přáteli a vaření se tam táhne celé hodiny. Jednotný postup přitom nečekejte. Každá domácnost má svůj osvědčený způsob a pečlivě si ho střeží.
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Jedna drobnost se v domácích receptech objevuje opravdu často. Spočívá v tom, že se těsně před dokončením přidá do hrnce ještě jedna syrová brambora, tentokrát nastrouhaná nebo rozmělněná mixérem.
Proč polévka zhoustne
Za celým kouzlem stojí bramborový škrob. Jeho zrna ve vroucí tekutině nasají vodu, nabobtnají a začnou polévku vázat. Teplota, při které bramborový škrob začne zahušťovat, je přitom nízká, pohybuje se kolem 60 °C.
Velkou výhodou je jeho neutrální chuť. Strouhaný perník, který se do guláše někdy také přidává, mu dodá vlastní kořeněný tón. Brambora nic takového nedělá a chuť guláše nechá beze změny. Škrob z brambor má navíc velkou vazebnou sílu.
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Postup se strouhanou bramborou:
Bramboru oloupejte. Nastrouhejte ji najemno přímo do polévky, která už je téměř hotová. U menšího hrnce může stačit i jediný kus. Hned potom polévku pořádně promíchejte, aby se brambora rovnoměrně rozptýlila.
Pokud máte po ruce ponorný mixér, dá se brambora zpracovat i jinak. Syrovou bramboru nakrájejte na kostky, dejte je do misky, přilijte jen malé množství vody a rozmělněte je dohladka. Vzniklou bramborovou hmotu přesuňte do hrnce a polévku hned promíchejte až ke dnu. Bez mixéru poslouží stejně dobře obyčejné struhadlo.
Syrovou bramboru stačí nastrouhat najemno přímo do téměř hotové polévky a hned ji promíchat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ideální okamžik nastává, když už kostky masa i brambor změkly. Tehdy víte, jak řídká polévka doopravdy je, a můžete hustotu doladit. Majoránku přidejte až úplně nakonec do zahuštěné polévky.
Přečtěte si také: Sušené houby v zimě zvlhnou skoro každému. Stačí je dát na 1 místo v kuchyni a vydrží až do jara Proč brambora vyhrává nad moukou
Kaši z mouky a vody máte hotovou za chvilku. Polévka s ní ale potom musí ještě nějakou dobu bublat, jinak z ní nezmizí chuť nepřevařené mouky. A když do hrnce vlijete nedokonale rozkvedlanou kaši, objeví se na lžíci malé hrudky.
S bramborou tohle riziko odpadá. Jakmile se rozvaří, splyne s vývarem a v talíři o ní nikdo neví. Chuť paprikového vývaru tak zůstane čistá a výrazná.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zahušťovadlo Jak ho přidat Chuť polévky Riziko Hladká mouka rozkvedlaná se studenou vodou bez delšího provaření chutná po nepřevařené mouce nedokonale rozkvedlaná vytvoří hrudky Syrová brambora nastrouhaná najemno, nebo umixovaná dohladka s malým množstvím vody neutrální, chuť guláše nijak nemění po přidání nechat několik minut probublávat, jinak zůstanou drobné kousky Na co si dát pozor Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tenhle tlakový hrnec z ČSSR, vyhrál. Sběratelé za něj dávají i 500 Kč
Jakmile bramboru přidáte, nechte polévku ještě několik minut probublávat. Syrová brambora se musí rozvařit, jinak by v polévce zůstaly drobné kousky. Během té doby občas vařečkou projeďte dno hrnce.
S přidáváním nespěchejte. Je lepší přidat bramboru postupně a hustotu zkontrolovat než skončit u kaše. A pokud vám brambory dojdou, poslouží podobně okoralý chléb, ze kterého odkrojíte kůrku. Ve vývaru se rozpadne tak, že po něm nezůstane ani stopa.
Hustotě gulášové polévky pomůže už samotný začátek vaření. Pořádná dávka cibule se během dlouhého dušení rozpadne a základ polévky sama zahustí. Podobně funguje maso s větším podílem kolagenu, typicky hovězí kližka, která při pomalém vaření pustí do vývaru přirozené pojivo.
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Zdroje: https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/8192-cim-zahustovat-gulas.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bramborový_škrob, https://forbes.cz/ultimatni-cesky-comfort-food-jak-na-ten-nejlepsi-gulas-pustte-se-do-nej-o-den-driv-a-nesetrete-s-cibuli/, https://www.slovakcooking.com/?p=85, https://spectator.sme.sk/c/20019388/goulash-a-thick-fragrant-stew.html, https://sita.sk/byvaniehrou/ako-spravne-zahustit-polievku-ci-omacku-urobte-to-tak-ako-kedysi-nase-stare-mamy/, https://www.modrykonik.sk/forum/rady-postupy-a-pomoc-pri-vareni-a-peceni/recept-na-gulas-ake-maso-a-kolko-surovin/