Plzeň otočila po dvou brankách Měchury zápas v Brně a vyhrála 2:1 v prodloužení

„Věřili jsme si, že máme vnitřní sílu a že jsme schopni zápas otočit a to se nám vyplatilo," řekl novinářům Adam Měchura, který nastřelil i tyčku a byl tak blízko hattricku. „Nebyl to zrovna náš zápas, bylo to nahoru dolů, my se musíme z toho ponaučit a hrát tak jako v první třetině," hodnotil útočník Komety Jakub Brabenec.
Už po 18 vteřinách hry propadla obrana hostů na modré čáře, sám na Malíka se vydal Flek, plzeňský brankář ale jeho sólo zlikvidoval. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, střelecky aktivnější byli Západočeši, nebezpečnější zase domácí. Bez přerušení se od Flekovy šance hrálo 11:48 minut.
Kometa využila hned první přesilovou hru. Kombinaci zkušených hráčů využil po přihrávce Cingela tvrdou a přesnou střelou z mezikruží Hynek Zohorna. Plzeň mohla oplatit stejnou mincí, jenže Brňané první oslabení na konci úvodního dějství ubránili.
Svižná partie pokračovala i po přestávce. Kometa kontrolovala dění ve středním pásmu a otupila tak ofenzivu Plzně. Stezku prověřila po delší době Strnadova střela ve 29. minutě, na druhé straně bylo horko před Malíkem po Čechově chybě, druhý gól ale Kometa z této akce nepřidala. Stejně tak jej nevytěžila z náporu v závěru druhé třetiny.
V úvodu třetí části měli Plzeňští dvě velké možnosti srovnat skóre. Nejprve Strnad zblízka jen vyprášil betony Stezky, krátce poté trefil Chromiak tyč brněnské branky. Hosté začali nápor stupňovat a dočkali se vyrovnání. Ve 49. minutě se Kometě nepodařilo vyhodit puk z obranného pásma, Rohlík našel Měchuru v ideální pozici a jeho dělovka skončila za Stezkovými zády. Obrat mohl vzápětí dokonat Rohlík, brněnský gólman jeho krátký nájezd chytil.
Závěr se odehrál ve snaze obou týmů strhnout tříbodový zisk na svoji stranu, defenzivy byly ale preciznější a duel dospěl do prodloužení. Po 50 sekundách dal gól Ilomäki po přihrávce Fleka, hosté ale uspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdovému postavení finského střelce.
„Byli jsme v klidu, protože jsme dostali hned informaci o ofsajdu, což se záhy potvrdilo," řekl Měchura. Byl to právě on, kdo se po dvou minutách hry po Teplého přihrávce prosadil před Stezkou a rozhodl o dvoubodovém zisku Plzně. „Už jsme si mysleli, že máme dva body a bylo pak těžké přepnout znovu na hru, což se nám nepovedlo," podotkl Brabenec.
Brno - Plzeň 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
10. kolo hokejové extraligy:
Branky a nahrávky: 15. H. Zohorna (Cingel, A. Zbořil) - 49. Měchura (Lalancette, O. Rohlík), 63. Měchura (Teplý). Rozhodčí: Šír, Cabák - Blažek, Peluha. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 7412.
Sestavy:
Brno: Stezka - Witkowski, F. Král, Zábranský, D. Mikyska, Irving, Kučeřík, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, Flek - H. Zohorna, Leino, Jakub Brabenec - Hartl, Kollár, Kunc - Čajkovič, T. Zohorna, Cingel. Trenér: Zábranský st.
Plzeň: N. Malík - MacPherson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Robertson, A. Čech - O. Rohlík, Lalancette, D. Simon - L. Strnad, M. Filip, Měchura - Schleiss, V. Petman, Teplý - M. Petman, Žemlička, I. Sedláček - Titlbach. Trenér: Veber.