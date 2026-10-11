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Plzeň otočila po dvou brankách Měchury zápas v Brně a vyhrála 2:1 v prodloužení

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Hokejisté Plzně otočili vývoj zápasu 10. kola extraligy v Brně a zvítězili 2:1 v prodloužení. Kometu poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna, za hosty vyrovnal ve 49. minutě Adam Měchura a stejný hráč v čase 62:00 rozhodl o dvoubodovém zisku hostů. Plzeň tak vyhrála druhé utkání za sebou.
Plzeň otočila po dvou brankách Měchury zápas v Brně a vyhrála 2:1 v prodloužení

Plzeň otočila po dvou brankách Měchury zápas v Brně a vyhrála 2:1 v prodloužení

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 19:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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