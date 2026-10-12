Velký kvíz o tradiční vesnické zabijačce: Kdo získá více než 7/10 bodů, ten má znalosti řezníků

Velký kvíz o tradiční vesnické zabijačce: Kdo získá více než 7/10 bodů, ten má znalosti řezníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie jitrniceZdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, jitrnice
Článek byl publikován 12.10.2026 02:05
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