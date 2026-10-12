Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tři psí plemena, která si povely vykládají po svém. Na čau-čau můžete klidně mluvit hodiny a ani se nehne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sedni, lehni, ke mně. U některých psů tyhle povely zapadnou bez odezvy, ať se majitel snaží jakkoli. Tři plemena se v tom podle chovatelů objevují pořád dokola a jejich povaha vysvětluje proč.
Tři psí plemena, která si povely vykládají po svém. Na čau-čau můžete klidně mluvit hodiny a ani se nehne

Tři psí plemena, která si povely vykládají po svém. Na čau-čau můžete klidně mluvit hodiny a ani se nehne

Zdroj: Foto: Deb from We are in Montoursville, PA , in the beautiful Susquehanna Valley of central Pennsylvania, USA - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 00:08

Reklama
Další články z Centrum Extra: Bydlení
Bramboráky křupavé na okraji a vláčné uprostřed? Rozhoduje pravidlo 1:1, které neznamená půl mouky a půl brambor
Bramboráky křupavé na okraji a vláčné uprostřed? Rozhoduje pravidlo 1:1, které neznamená půl mouky a půl brambor
Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění
Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění

V zimě mnoho lidí obloží mokrým prádlem radiátory a spoléhá, že teplo vlhkost rychle vyřeší. Britští...

Orchidej má po ní kvést jako nikdy předtím: domácí zálivku stačí namíchat z česneku, heřmánku a bobkového listu
Orchidej má po ní kvést jako nikdy předtím: domácí zálivku stačí namíchat z česneku, heřmánku a bobkového listu

Orchidej najdete ve většině českých domácností. Podle serveru iDnes přitom stačí málo a rostlina začne...

Největším žroutem proudu v kuchyni je indukční deska. Za rok umí spolknout až 750 kWh, třikrát víc než lednička
Největším žroutem proudu v kuchyni je indukční deska. Za rok umí spolknout až 750 kWh, třikrát víc než lednička

Lednička a mrazák jsou v zásuvce ve dne v noci, a přesto na účtu za elektřinu nevedou. Data Skupiny ČEZ...

Úřad prohlásil uježděnou hlínu před domem za trávník. Za auto na cizím pozemku můžete zaplatit až 75 000 Kč
Úřad prohlásil uježděnou hlínu před domem za trávník. Za auto na cizím pozemku můžete zaplatit až 75 000 Kč

Volný pruh štěrku nebo hlíny vedle zaparkovaných aut svádí k tomu, abyste se postavili až ke svému vchodu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Bydlení
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.