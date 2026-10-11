Jeden střih nůžkami stačí: kuchyňská houbička bez rohu přestane nosit bakterie ze špinavých ploch na nádobí

Podle webu Genialne se kuchyňská houbička v mnoha domácnostech mění v živnou půdu pro bakterie, a proto se doporučuje měnit ji každý týden. Většina lidí tuhle radu ignoruje. Opotřebovanou houbičku se místo toho snaží zachránit různými domácími metodami, které ji ale často skutečně nevyčistí. Týdenní výměna je přitom jediné doporučení v celé věci, za kterým stojí odborníci. Všechno ostatní jsou rady z domácí praxe.
Jedna houbička na všechno roznáší špínu po celé kuchyni
Houbička je pro bakterie velmi oblíbený domov. Při úklidu je navíc snadno přenáší dál. Co nasaje na jednom místě, dostane se s ní na další plochu, kterou s ní člověk otře.
Situaci zhoršuje zvyk, který má řada domácností. Stejnou houbičkou se nejdřív umyje nádobí a potom se s ní pokračuje na silně znečištěných površích. Na téže houbičce se tak potkávají talíře, ze kterých se jí, a plochy, které jsou v kuchyni nejšpinavější. Největší riziko podle zdrojového článku představuje přenos bakterií z takových povrchů zpátky na nádobí.
Čtenář ze Zvíkova pozná houbičku na nádobí podle chybějícího rohu
Petr M. ze Zvíkova, který o sobě říká, že na hygienu v domácnosti opravdu dbá, napsal redakci webu Chalupáři-Zahrádkáři, že by lidé měli tyhle návyky kvůli zdraví přehodnotit. Neustálé používání znečištěné houbičky podle něj jen udržuje koloběh šíření bakterií a ohrožuje hygienu kuchyně i lidí, kteří ji používají.
Jeho řešení je jednoduché. Jedné houbičce se ustřihne roh, a tím se vizuálně odliší od ostatních. Každá houbička pak má svůj úkol a ta na nádobí zůstane oddělená od těch, kterými se drhnou jiné plochy. Úprava stojí jen jeden střih a nevyžaduje žádnou novou pomůcku. Jejím jediným smyslem je, aby člověk při úklidu nesáhl po špatné houbičce.
Který úkol má připadnout houbičce bez rohu, rada neurčuje. To si musí domluvit každá domácnost sama.
Houbička bez rohu se dostane i do úzkých škvír a koutů
Podle webu Zahrada.Firenews má ustřižený roh i praktickou výhodu. Takto upravená houbička lépe vyčistí rohy a úzké prostory, kam se s rovnými hranami špatně dostává.
Méně přesvědčivě působí tvrzení zdrojového článku o delší životnosti. Trik má podle něj snižovat bakteriální zátěž houbičky, takže ji prý nebude nutné měnit tak často. O kolik déle by měla vydržet, ale nikde neuvádí a nepřidává k tomu žádné měření. Ustřižený roh houbičku nijak nečistí, jen pomáhá udržet ji u jednoho druhu práce. Za slibem delší životnosti proto nestojí nic jiného než samotná úvaha. Doporučení mikrobiologů, které článek sám cituje, přitom zní na výměnu jednou týdně.