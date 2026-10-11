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Jeden střih nůžkami stačí: kuchyňská houbička bez rohu přestane nosit bakterie ze špinavých ploch na nádobí

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Spousta lidí umyje houbičkou talíře a hned s ní pokračuje na silně znečištěných plochách. Proti tomuhle zvyku existuje úprava, na kterou stačí obyčejné nůžky.
Jeden střih nůžkami stačí: kuchyňská houbička bez rohu přestane nosit bakterie ze špinavých ploch na nádobí

Jeden střih nůžkami stačí: kuchyňská houbička bez rohu přestane nosit bakterie ze špinavých ploch na nádobí

Zdroj: Foto: Jonatan Svensson Glad - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

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