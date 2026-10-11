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Dusno v Ostravě. Kouč Baníku Skuhravý zkritizoval hráče, obul se i do Jurečky

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Baník prohrál na Bohemians 0:1 a z posledních pěti ligových zápasů má čtyři porážky. Trenér Skuhravý po zápase veřejně rozpitval konkrétní herní návyky svých útočníků.
Dusno v Ostravě. Kouč Baníku Skuhravý zkritizoval hráče, obul se i do Jurečky

Dusno v Ostravě. Kouč Baníku Skuhravý zkritizoval hráče, obul se i do Jurečky

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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