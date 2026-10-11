Dusno v Ostravě. Kouč Baníku Skuhravý zkritizoval hráče, obul se i do Jurečky

Baník Ostrava přijel na Bohemku po třítýdenní reprezentační pauze, během níž absolvoval přátelák v Katovicích, trénoval s hráči béčka a vedení uspořádalo debatu s fanoušky na Bazalech. Měl přijít restart. Místo něj přišla další mdlá porážka a devět střel proti devatenácti domácích. A pak přišel Roman Skuhravý k mikrofonu.
Čtyřikrát jeden na jednoho, čtyřikrát dotek dolů
Nejtvrdší pasáž mířila na Václava Jurečku. Podle Skuhravého se bývalý dvojnásobný nejlepší střelec ligy dostal jen v první půli do čtyř situací jeden na jednoho proti Davidu Lischkovi, a pokaždé zvolil pasivní dotek dolů místo aktivního řešení. „Venca stál až za střílejícím hráčem,“ popsal kouč na Sport.cz moment, kdy Plankovu střelu vykopli domácí z brankové čáry. Jurečka podle něj nebyl na místě, kde by útočník s jeho kvalitou stát měl.
Přidal i diagnózu, která bolí víc než taktická výtka: „Strašně moc touží skórovat, a je to kontraproduktivní.“ Člověk, který na jaře po příchodu ze Slavie dal za šest startů čtyři góly včetně hattricku proti Zlínu, teď má v podzimní části jediný ligový zásah ze sedmi startů. Rozdíl není v nohách. Je v hlavě.
Sterilní, neodvážní, bez pohybu
Kritika nešla jen na Jurečku. Skuhravý veřejně jmenoval i Víta Škrkoně a oba útočníky spojil do jednoho problému: přehnaná touha dát gól, ztracená sebedůvěra a kontraproduktivní rozhodování v situacích, které by měli řešit instinktivně. Slovo „sterilní“ v jeho podání neznamenalo neochotu. Znamenalo pasivní volbu přihrávky tam, kde měl přijít náběh, dotek tam, kde měla přijít střela, a špatný pohyb v přechodové fázi, kde měla být odvaha.
Během zápasu zkusil taktické změny, přešel z rozestavení 3-4-1-2 na 3-4-2-1, experimentoval s krajními beky „přes nohu“. Uznal, že to nefungovalo. Ale problém podle něj ležel jinde: „V tréninku ty věci vidím. V mistráku se přenášejí minimálně.“ To je věta, která ukazuje na psychologickou bariéru, ne na taktickou slepotu.
Kontrast, který všechno zvýrazňuje
Ještě 29. srpna, po výhře 1:0 nad Olomoucí, Skuhravý mluvil o „obrovské víře“ a o tom, že Baník byl „velmi zajímavý s míčem směrem dopředu“. Od té doby: 0:4 v Mladé Boleslavi, 0:3 v Jablonci, 1:2 s Pardubicemi, 2:2 na Slovácku, 0:1 na Bohemians. Pět zápasů bez výhry, čtyři porážky, propad na 12. místo tabulky. Bohemians se s Baníkem v tabulce vyměnili, a právě ta výměna příček s přímým konkurentem dává porážce zvláštní pachuť.
Před zápasem s Bohemians přitom Skuhravý po přáteláku v Katovicích chválil kompaktnost, energii, dobrou defenzivu. Pauza měla být lékem. Místo toho ukázala, že problém není v únavě nebo v kalendáři. Je v něčem hlubším.
Co bude dál
Skuhravého pozice zatím nevypadá bezprostředně ohrožená. Baník ho angažoval teprve 10. června 2026 na víceletou smlouvu a při nástupu klub výslovně mluvil o čase a podpoře. Jenže nejbližší program je brutální: 18. října doma Sparta, pak Liberec venku, Plzeň doma, Zbrojovka v Brně. Papírově přístupnější body se rýsují až u Zbrojovky a později u Teplic, ale to už může být pozdě na to, aby se nálada kolem týmu nezvrhla v něco těžko ovladatelného.
Jurečkovi nehrozí okamžitý odchod, ale automatická nedotknutelnost v základu ano. V kádru jsou Gning, Kubala, Škrkoň. A trenér, který právě veřejně řekl, že jeho útočníkům chybí odvaha, nebude mít problém sáhnout po alternativě.
Kabina zatím mlčí. Navenek mluví hlavně trenér, a mluví nahlas. Právě ten kontrast mezi tichem hráčů a ostrostí kouče vytváří atmosféru, kterou v Ostravě dobře znají. Dusno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl