Černá díra v jižním Atlantiku. Vír o průměru přes 150 kilometrů ze sebe nepustí téměř nic, ani vlastní vodu

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Černá díra v jižním Atlantiku. Vír o průměru přes 150 kilometrů ze sebe nepustí téměř nic, ani vlastní voduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tým z ETH Zurich a University of Miami popsal v jižním Atlantiku oceánské víry, které mají stejnou matematickou stavbu jako černé díry ve vesmíru. Co se ocitne uvnitř, zůstává uzavřené a putuje s vírem přes oceán.
Černá díra v jižním Atlantiku. Vír o průměru přes 150 kilometrů ze sebe nepustí téměř nic, ani vlastní voduZdroj: Foto: NASA - licence Public domain
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 12.10.2026 00:03
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