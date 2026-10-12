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Odvážný tah trenéra Sparty Priskeho. Posadil Irvinga a do základu šel Sochůrek

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Sparta vyhrála nad Pardubicemi 2:0, jenže příběh zápasu se odehrál ještě před výkopem, v momentě, kdy se na sestavě objevilo jméno osmnáctiletého Huga Sochůrka místo Andrewa Irvinga.
Odvážný tah trenéra Sparty Priskeho. Posadil Irvinga a do základu šel Sochůrek

Odvážný tah trenéra Sparty Priskeho. Posadil Irvinga a do základu šel Sochůrek

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 00:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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