Odvážný tah trenéra Sparty Priskeho. Posadil Irvinga a do základu šel Sochůrek

Neděle 11. října 2026, první ligový zápas po říjnové reprezentační přestávce. Brian Priske měl na stole dva problémy najednou: Adam Karabec s vážnějším zraněním kotníku mimo hru na odhadem dva měsíce, Matěj Ryneš s poraněním vazů v kotníku a výpadkem na řádově týdny. Logická volba do středu zálohy? Zkušenější Irving, který na startu sezony střílel góly a rozdával asistence. Priske ale sáhl jinam. Do základu poslal odchovance, který letos v březnu poprvé nastoupil v lize.
Proč ne Irving
Irving vstoupil do sezony jako hotová varianta. Góly proti Zlínu a Teplicím, k tomu asistence, čísla mluvila jasně. Jenže před reprezentační pauzou přišel zlom. Dvě lavičky v řadě v lize, jen krátký zásah v Jerevanu. Trend šel dolů a Sochůrek ho zrcadlově překonal.
Typologicky jde o dva odlišné hráče. Irving je elegantnější distributor, silný v kombinaci a střele, ale méně ochotný jít přes soupeře. Sochůrek naopak nese míč nahoru, hledá průniky, zrychluje přechod mezi zálohou a útokem. Podle analýzy iSportu je Irving profilově blíž Mackovi, a mít na hřišti dva podobné distributory bez Karabcovy vertikality nedávalo smysl. Priske nesáhl po bezpečnější variantě. Sáhl po dynamičtější.
Šedesát tři minut, které nebyly pohodové
Sochůrek odehrál 63 minut, než ho Priske stáhl. Sparta vedla brzy, ale pak přišel známý scénář. Po úvodním gólu tým nedokázal zápas uklidnit, Pardubice se dostaly k držení míče i k nebezpečným situacím. Jaroslav Zelený to po zápase na Sparta TV pojmenoval přímo: „Zbytečně se dostáváme pod tlak.“
Nejde přitom o jednorázový výkyv. Stejný vzorec (dobrý vstup, rychlý gól, následná ztráta kontroly) se u Sparty opakuje. Zelený problém lokalizoval do defenzivní stránky a do rozhodování v útočné třetině. Není to něco, co vyřeší jedna pokynová změna o přestávce. Je to systémový návyk, který přežívá nezávisle na tom, kdo hraje osmičku.
Sochůrek individuálně nebodoval, ale jeho start nebyl selháním. Sparta vyhrála 2:0, druhý poločas už kontrolovala líp. Otázka zní jinak: jestli osmnáctiletý záložník dokáže tenhle tlak zvládat i v těžších zápasech, které přijdou.
Co bude dál bez Karabce
A přijdou rychle. Podle informací Sport.cz by se Karabec nemusel vrátit dřív než koncem listopadu, možná až v prosinci. Ryneš by měl být zpět o něco dříve, ale přesný termín klub nezveřejnil. Bezprostředně po Pardubicích čeká Spartu nabitý blok: Lilleström, Baník, Olympiakos.
Pro střed zálohy to znamená otevřený souboj minimálně tří hráčů:
- Sochůrek – dynamika, vedení míče, dravost. Nejmladší, ale momentálně s největší důvěrou.
- Irving – distribuce, klid, střelba. Sezonní trend ale mluví proti němu.
- Vydra – hlásí návrat po zranění, profil někde mezi oběma.
Priske nereagoval jednorázovým tahem na jednorázový problém. Pracuje s posunem formy a s typologií, kterou Sparta bez Karabce potřebuje. Sochůrek, sparťanský odchovanec z Tábora, který do klubu přišel v roce 2020 a v lednu 2026 poprvé naskočil za áčko, se z akademického projektu posunul do reálné rotace. Nová smlouva, kterou na jaře podepsal, najednou vypadá jako investice s rychlou návratností.
Odvaha, nebo nutnost?
Upřímně, obojí. Bez Karabce a Ryneše měl Priske zúžený výběr. Ale mohl zvolit Irvinga, bezpečnější cestu, prověřeného hráče. Neudělal to. Vsadil na osmnáctiletého kluka, jehož hlavní zbraní je ochota jít do souboje s míčem u nohy. V kontextu ligového zápasu s Pardubicemi to vyšlo. V kontextu Olympiakosu to bude úplně jiná zkouška.
Jedno je ale jasné už teď: hierarchie ve sparťanské záloze se přepisuje. A Irving, který ještě v srpnu vypadal jako jistota, sedí na lavičce a čeká na šanci, kterou měl donedávna automaticky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl