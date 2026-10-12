Shelly Camera: Full HD kamera propojená s automatizacemi chytré domácnosti Shelly

Shelly v září 2026 přidalo do svého ekosystému chytré domácnosti kameru – Shelly Camera, vnitřní model s Full HD obrazem ovládaný přes stejnou aplikaci jako zbytek portfolia značky. Zajímavé přitom není jen rozlišení nebo noční vidění, ale to, co se stane po detekci pohybu: kamera umí rovnou spustit jiné zařízení Shelly v domácnosti, místo aby jen poslala upozornění a čekala, až si ho někdo všimne na mobilu. Rozsvícené světlo, spuštěná siréna nebo vypnutá zásuvka tak mohou následovat okamžitě, a to i bez připojení k internetu.
Technicky jde o kompaktní Full HD kameru (1920 × 1080 px) s černobílým nočním viděním, která se připojuje k domácí Wi-Fi bez potřeby samostatné brány nebo hubu a napájí se z běžné zásuvky kabelem USB-C – žádnou baterii tedy neřešíte ani při výběru místa, ani při provozu. Ovládání i nastavení zón běží v aplikaci Shelly Smart Control, stejné, jakou používají i spínací moduly, čidla nebo měřicí zařízení značky, takže kdo má doma už nějaké zařízení Shelly, neřeší další registraci ani přihlašovací údaje navíc. Záznam z detekovaných událostí lze ukládat na mikroSD kartu přímo v těle kamery, do cloudu Shelly, nebo využívat obě cesty zároveň.
Co se stane po detekci pohybu?
Detekci pohybu můžete v aplikaci omezit na vybranou část záběru, místo aby kamera reagovala na cokoli v zorném poli. V dílně nebo garáži tak kamera pohlídá jen prostor kolem vrat a propojení se spínacím modulem rozsvítí světlo, aniž byste po příchodu hledali vypínač poslepu. V předsíni může stejná detekce spustit scénu, která večer ztlumí hlavní osvětlení a rozsvítí jen orientační světlo, třeba při nočním průchodu bytem. Rozlišení, jestli pohyb způsobila osoba, zvíře nebo vozidlo, ale vyžaduje cloudové zpracování – základní detekce a spouštění navázaných akcí funguje i na místní síti, bez připojení k internetu. Kamera tak může lokálně spouštět akce dalších zařízení Shelly, bez nutnosti stavět vlastní integraci nebo řešit kompatibilitu mezi různými značkami.
https://www.youtube.com/watch?v=FCuVOgD63NA
Parametry, které rozhodují o umístění
Rozměry 60 × 53 × 53 mm a hmotnost 60 g řadí Shelly Camera mezi menší modely na trhu – na poličce nebo v rohu místnosti nepůsobí jako bezpečnostní technika, spíš jako běžný domácí doplněk. Zorné pole 110° na šířku a 70° na výšku z jednoho rohu obsáhne většinu menší až střední místnosti, reálný dosah ale vždycky závisí na dispozici prostoru a na tom, co v záběru překáží. Jde o model pro vnitřní instalaci; k síti se připojuje přes obě pásma Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), což pomůže tam, kde bývá pásmo 2,4 GHz v domácnosti přetížené dalšími zařízeními. Vestavěný mikrofon a reproduktor navíc umožňují ozvat se přes aplikaci přímo do místnosti, kde kamera je – ať už jde o domácího mazlíčka, nebo člena domácnosti.
V čem je Shelly Camera jiná Lokální automatizace bez závislosti na cloudu – detekce pohybu a spuštění navázané akce fungují i při výpadku internetu Oddělené nastavení detekce a maskování obrazu – pohybové zóny určují, kde se pohyb hlídá, privátní zóny vybranou část záběru úplně vyřadí ze záznamu Volba úložiště podle potřeby – paměťová karta do 512 GB, cloud Shelly s daty v EU (první tři měsíce po pořízení zdarma), nebo obojí zároveň Obousměrná komunikace – vestavěný mikrofon i reproduktor, ne jen jednosměrný obraz Jedna aplikace pro celé portfolio – žádný samostatný účet ani aplikace navíc vedle ostatních zařízení Shelly Foto: EST Kde se Shelly Camera uplatní
Hlídání dětského pokoje nebo domácího mazlíčka. Obousměrný zvuk umožní promluvit do místnosti na dálku, aniž byste museli fyzicky docházet ke dveřím.
Dočasné nasazení bez trvalé instalace. Napájení přes USB-C a žádné vrtání do zdi znamenají, že kamera jde snadno přemístit mezi místnostmi, nebo vzít s sebou třeba na chalupu.
Rozšíření stávající instalace Shelly o obraz. Tam, kde se už spoléhá na pohybová čidla nebo spínací moduly, kamera přidá vizuální potvrzení k tomu, co čidlo samo jen hlásí jako pohyb.
Prostor, kde se část záběru nesmí nahrávat. Privátní zóna umožní sledovat vstup do místnosti, zatímco citlivá část záběru – okno k sousedům, postel – zůstane mimo záznam úplně. Shelly Camera jako doplněk, ne náhrada
Shelly Camera nekonkuruje pohybovým čidlům ani spínačům z nabídky Shelly – přidává k nim obraz jako další způsob, jak může systém vyhodnotit, co se v domácnosti děje, vedle spínání a pohybu. Kdo v Shelly ekosystému ještě nemá nic, může stejně dobře začít kamerou a zbytek sortimentu dobudovat postupně, podle toho, co se v jednotlivých místnostech ukáže jako užitečné.
Bílé provedení Shelly Camera najdete v e-shopu EST skladem, černá varianta Shelly Camera Black bude již brzy. EST – oficiální dodavatel značky Shelly
Máte-li dotazy k sortimentu, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu telefonicky +420 266 090 721 nebo e-mailem podpora@est-praha.cz. Nakupovat můžete v e-shopu
www.est-shop.cz nebo na www.est-shop.sk.
EST Elektro-System-Technik s.r.o., Pod Pekárnami 338/12, Praha 9, T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz,
www.est-praha.cz