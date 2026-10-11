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Olympijský vítěz Nepela si svobodu vykoupil zlatem v Bratislavě. Pak byl 13 let hvězdou, o které doma věděl málokdo

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Krasobruslař, který vyhrál olympiádu, mistrovství světa i Evropy, dostal od komunistů povolení k odchodu jen za jednu cenu. Jakmile odjel, přestal pro československá média existovat. Mlčení vydrželo až do jeho smrti.
Olympijský vítěz Nepela si svobodu vykoupil zlatem v Bratislavě. Pak byl 13 let hvězdou, o které doma věděl málokdo

Olympijský vítěz Nepela si svobodu vykoupil zlatem v Bratislavě. Pak byl 13 let hvězdou, o které doma věděl málokdo

Zdroj: Foto: Palickap - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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