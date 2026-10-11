Olympijský vítěz Nepela si svobodu vykoupil zlatem v Bratislavě. Pak byl 13 let hvězdou, o které doma věděl málokdo

Podle rešerše deníku SportyŽivě získal Ondrej Nepela pět titulů mistra Evropy a třikrát vyhrál mistrovství světa. Vrchol přišel v roce 1972 v Sapporu, kde vybojoval olympijské zlato. Ve dvaceti jedna letech tak měl za sebou všechno, co amatérské krasobruslení nabízelo. Sám toužil odejít z Československa a živit se bruslením jako profesionál. Přestup do kapitalistické země byl ovšem pro tehdejší režim nepředstavitelný.
Za povolení k odchodu musel porazit svět na vlastním ledě
Komunisté nakonec souhlasili, ale stanovili podmínku. Nepela musel vyhrát mistrovství světa, které se konalo doma v Bratislavě. Ze sportovního výkonu se tím stalo výkupné. Olympijský vítěz si právo na vlastní kariéru musel zasloužit ještě jednou, a to pod tlakem domácího publika i politického zadání.
Že to nebylo snadné, později opakovaně přiznal. Na výsledku to ale znát nebylo.
Zimní stadion mu po jízdě tleskal dlouhé minuty. Prezident Gustáv Husák mu přišel pogratulovat a vlepil mu pořádný polibek. Závěrečnou exhibici si Nepela užil za skandovaného potlesku tribun.
Třináct let v revue Holiday On Ice zůstalo doma utajeno
Režim slib dodržel a pustil šampiona za hranice legálně. Zároveň o něm přestal mluvit. Informace o Nepelově životě v cizině se v Československu tajily, a muž, kterému ještě nedávno tleskal celý stadion, upadl doma v zapomnění.
Přitom se na Západě neztratil. Dlouhých třináct let patřil k největším hvězdám revue Holiday On Ice, o čemž v jeho vlasti věděl jen málokdo. Přísně tajná zůstávala i jeho homosexualita. Usadil se nakonec v Německu, kde se soustřeďovala jedna z největších gay komunit.
Režim tak svůj závazek splnil do písmene a zároveň Nepelovi vzal to, co mu doma patřilo nejvíc, totiž uznání jeho vlastních fanoušků.
Nemoc, která mu v Paříži vzala přítele, nakonec dostihla i jeho
Než zakotvil v Německu, jezdil často do Paříže. Udržoval tam údajně intimní vztah, a samotné „údajně“ ukazuje, jak málo se o jeho soukromí dodnes ví jistě. Jeho přítel později zemřel na AIDS, nemoc, která tehdy ještě nebyla probádaná. Stejný osud čekal i Nepelu.
V roce 1986 s revue Holiday On Ice po třinácti letech skončil a začal trénovat v Mannheimu. Své zkušenosti předával mimo jiné německé reprezentantce Claudii Leistner-Pfrengle. Dovedl ji k titulu mistryně Evropy, který vybojovala v roce 1989 v Birminghamu.
Odkud se fanoušci dozvěděli, že jejich legenda zemřela
Triumf své svěřenkyně viděl Nepela už jen v televizi. Většinu času tehdy trávil v nemocnici, kde mu AIDS způsoboval jednu neřešitelnou komplikaci za druhou. Byl tak zubožený, že jeho matka si při pohledu na něj přála, aby co nejdřív zemřel.
Podle rešerše SportyŽivě proběhla kremace v Mannheimu. Českoslovenští fanoušci o smrti svého olympijského vítěze neměli tušení, protože domácí média neměla odvahu o něm psát. Někteří se o ní dozvěděli až z německého tisku, který se do země pašoval.