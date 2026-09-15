Čas odložit sandálky: boty, které budou vládnout podzimu 2026

Podzim 2026 přináší kitten heels, T-straps, měkké slippers, výrazné pumps i boty, které se rozhodly, že leopard není vzor, ale neutrální barva. Dobrá zpráva? Tentokrát je mezi trendy překvapivě hodně věcí, ve kterých se dá opravdu chodit. Podzimní boty mají jednu výhodu. Konečně zase můžeš postavit outfit na něčem jiném než na otázce, jestli se ti v sandálech neupeče chodidlo.
A letošní sezona je příjemně rozkročená mezi eleganci a lehkou podivnost. Vogue mezi hlavní trendy podzimu 2026 řadí kitten heels, klasické pointed pumps, T-strap siluety, slippers, sculptural heels, animal print i statement shoes. Takže si vybere žena, která chce vypadat jako aktualizovaná lady, i žena, která chce boty, na které se někdo v tramvaji podívá dvakrát.
Kitten heel: návrat podpatku, který tě nechce zabít
Nízký úzký podpatek je přesně ten kompromis mezi balerínou a botou, ve které po dvou hodinách přemýšlíš, zda by nebylo společensky přijatelné jít domů bosá.
Kitten heels letos fungují u jednoduchých lodiček i mules. Skvělé jsou k širokým kalhotám, midi sukni nebo obyčejným džínům, protože outfit okamžitě vytáhnou z casual roviny, aniž by působily přehnaně společensky.
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T-strap: trochu retro, ale úplně ne babička
Pásek přes nárt dává botám výraznou vintage energii, ale v moderních materiálech a tvarech může působit velmi současně.
A na podzim přichází zajímavý trik: ponožky. Ano, ty, které bys kdysi schovala co nejhlouběji do bot. T-strap s barevnou nebo jemně průsvitnou ponožkou může být přesně ten malý módní detail, který z jednoduché sukně a svetru udělá styling.
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Pointed pump: dáma se vrací, ale trochu ostřejší
Špičaté lodičky nikdy úplně nezmizely, ale letos jsou součástí širšího návratu ženské elegance.
Nemusíš je kombinovat s kostýmkem a perlami. Zajímavější jsou s rovnými džínami, oversize sakem, koženou bundou nebo širokými kalhotami. Právě kontrast jim bere kancelářskou strnulost.
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Slippers a mules: pohodlí, které se rozhodlo vypadat draze
Nazouvací boty jsou jedním z těch trendů, kterým rozumíš okamžitě po prvním hektickém ránu.
Kožené, semišové, vyšívané nebo s výrazným detailem dokážou fungovat k džínům i sukni a mají jednu obrovskou výhodu: opravdu je jen nazouváš.
Jen pozor na počasí. V listopadovém lijáku se jejich bohémská energie může rychle změnit v mokrou ponožku.
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Animal print: leopard se odmítá vrátit do klece
Leopard, zebra, hadí vzor i abstraktnější zvířecí motivy se letos výrazně objevují právě na botách. Pokud bys nikdy nevzala leopardí kabát, ale něco tě na tomhle trendu přesto baví, právě boty jsou nejjednodušší způsob, jak ho použít.
Zbytek outfitu může být úplně jednoduchý. Džíny, černý svetr a leopardí flats. Hotovo.
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Sculptural heel: když podpatek chce být malá socha
Ne každý trend musí být praktický. Podpatky s netradičním geometrickým tvarem jsou přesně ten typ boty, která nepotřebuje další deset módních nápadů kolem sebe. Jednoduché šaty nebo kalhoty, čistá kabelka a necháš botu dělat všechnu práci.
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A sneakers pořád nikam nejdou
Možná nejsou v seznamu nejromantičtějších novinek, ale realisticky je budeš dál nosit ke kabátu, širokým kalhotám, sukni i šatům. Jen se posouvají od čistě funkční sportovní boty k výraznějším tvarům, barvám a detailům.
Pokud miluješ tenisky, nemusíš je letos odkládat jen proto, že přišel podzim. Sandálky tedy můžeš pomalu poslat na zimní dovolenou. Ale nedávej jejich místo automaticky prvním černým kotníkovým botám, které najdeš.
FOTO ANSWEAR
Letošní podzim je na nohou podstatně zábavnější.
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Zdroje: Vogue – The Fall 2026 Shoe Trends to Shop Now [1], Vogue – Street Style Shoes Perfect for Fall [2].