Pravidlo 3 barev: Stylistky tvrdí, že díky němu nebudete nikdy vypadat přeplácaně

Ráno stojíte před otevřenou skříní, oblečete si oblíbený svetr a k němu kalhoty, které máte rádi. Přesto se v zrcadle něco nezdá. Častým viníkem bývá obyčejný nadbytek barev.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Módní stylistky proto doporučují jednoduchou pomůcku, kterou si zapamatuje opravdu každý. Stačí počítat do tří.
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Celý trik spočívá v tom, že outfit poskládáte nejvýš ze tří barev. Když se jich na vás sejde víc, oko neví, kam se podívat dřív, a celek pak snadno působí přeplácaně.
Tři barvy ovšem nemají stejnou váhu. Ta hlavní pokrývá zhruba 60 procent postavy, druhá asi 30 procent a na poslední zbývá přibližně 10 procent.
Foto: Freepik.com Kterou barvu dát kam
Hlavní barvu nesou největší kusy oblečení, tedy kalhoty, šaty nebo kabát. Hodí se na ni klidnější a tlumenější odstíny, protože tvoří základ, na kterém se dá dál stavět.
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Doplňková barva přichází na řadu u svetru, saka, halenky nebo kardiganu. Nejmenší podíl patří akcentu, který do outfitu vnesete přes šálu, kabelku, pásek, boty nebo šperky. Tady si klidně dovolte i výraznou barvu, protože v malém množství outfit oživí a nepřebije ho.
Kombinace, které můžete zkusit hned
Na chladnější dny se hodí šedé kalhoty a šedý kabát, pod nimi světle růžový svetr a jako akcent kabelka v tmavě zelené barvě. Boty zvolte v jedné z těchto tří barev, ať do outfitu nepřibude čtvrtá.
Pokud máte rádi šaty, zkuste olivově zelené, přes ně smetanový kardigan a ke krku korálově oranžový šátek. Výsledek působí svěže, a přitom uhlazeně.
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Květovaná sukně nebo kostkovaná košile často obsahují barev hned několik a ty se do limitu počítají také. Nejjednodušší je vybrat si z potisku dvě nebo tři barvy a zbytek oblečení sladit právě s nimi.
Čísla berte s rezervou
Nikdo po vás nechce, abyste před zrcadlem měřili procenta. Poměr 60, 30 a 10 slouží jako orientační vodítko a menší odchylky ničemu nevadí. Pomůcka vám hlavně připomene, že jedna barva má v outfitu hrát prim a zbylé dvě ji mají doprovázet.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.womanandhome.com/fashion/three-colour-rule/, https://thevou.com/blog/three-colour-rule-style-guide-men/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/minimalisticka-moda-tipy, https://necesera.com/blogs/news/the-3-color-principle-in-fashion, https://insideoutstyleblog.com/?p=27881, https://www.arecenze.cz/clanky/cesi-zapominaji-na-pravidlo-60-30-10-odbornik-varuje-pred-chybami-lide-kvuli-nim-vyhazuji-penize-oknem/ Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší toastový chléb ze supermarketu roku 2026. Češi ho jí denně a neví, co v něm je