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Doktor tě poslal na rentgen, CT nebo magnetickou rezonanci? Co tě čeká a co před vyšetřením raději nedělat

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Žádanka v ruce a na ní tři písmena, která znějí jako technický servis člověka: RTG, CT nebo MRI. Ve skutečnosti většina zobrazovacích vyšetření nebolí a příprava bývá jednoduchá. Jen je dobré předem vědět, jestli máš sundat kov, přijít nalačno, počítat s kontrastem nebo říct nahlas, že v tunelu panikaříš.
Doktor tě poslal na rentgen, CT nebo magnetickou rezonanci? Co tě čeká a co před vyšetřením raději nedělat

Doktor tě poslal na rentgen, CT nebo magnetickou rezonanci? Co tě čeká a co před vyšetřením raději nedělat

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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