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Stylistka pozná do 5 vteřin, kolik vám je let. Stačí jí jediný pohled na vaše boty

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Dennívýzva
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Když někoho potkáme, díváme se nejdřív do tváře. Celkový dojem z postavy ale často dotvoří to, co máme úplně dole. I hezké šaty nebo nový kabát dokáže shodit pár bot, který nosíme hlavně ze zvyku.
Stylistka pozná do 5 vteřin, kolik vám je let. Stačí jí jediný pohled na vaše boty

Stylistka pozná do 5 vteřin, kolik vám je let. Stačí jí jediný pohled na vaše boty

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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