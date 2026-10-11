Stylistka pozná do 5 vteřin, kolik vám je let. Stačí jí jediný pohled na vaše boty

Když někoho potkáme, díváme se nejdřív do tváře. Celkový dojem z postavy ale často dotvoří to, co máme úplně dole. I hezké šaty nebo nový kabát dokáže shodit pár bot, který nosíme hlavně ze zvyku.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Přesný věk vám podle obuvi samozřejmě nikdo neurčí. Stylisté se ale shodují, že některé typy bot působí usedle a umí postavě opticky přidat pár let navíc. Podívejte se, jestli nějaký z nich nemáte v botníku i vy.
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Nejčastěji stylisté zmiňují obuv, na které je hned vidět, že vznikla jen kvůli pohodlí. Patří sem sandály s několika širokými pásky přes nárt, masivní plochá podrážka s oblou špičkou nebo dřeváky, které připomínají nemocniční obutí.
Americká image stylistka Elizabeth Kosich pro magazín Best Life upozornila, že pantofle a dřeváky ortopedického vzhledu působí na okolí jako obuv velmi starých lidí. Sportovní sandály s tvarovanou stélkou si proto klidně nechte na výlety do přírody a do města vyberte něco jemnějšího.
Foto: Freepik.com Lodičky na klínku s kulatou špičkou
Plný klínek byl kdysi oblíbenou volbou žen, které chtěly být vyšší a přitom nechtěly chodit na jehlách. Dnes ho stylisté řadí mezi modely, které působí staromódně. Platí to hlavně pro nízký klínek s kulatou špičkou.
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Klínek přitom nemusíte vyřadit úplně. Kosich doporučuje hledat štíhlejší, zajímavě tvarovaný klínek a špičku spíš mandlovou nebo zašpičatělou, protože taková bota vypadá výrazně současněji.
Hranatá špička zkrátí nohu
Podobně mluví stylistka Angela Foster o botách s hranatou špičkou. Podle ní nohám nelichotí a celý vzhled postaří. Doporučuje dát přednost špičatějšímu tvaru, ve kterém noha vypadá delší a štíhlejší.
Pokud se bojíte, že vás bude ve špičce tlačit, má Foster jednoduchou radu: zkuste botu o půl čísla větší. Prsty pak mají dost místa a noha si zachová hezký tvar.
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Ani moderní model nezachrání boty, které mají sešlapané podpatky, odřenou kůži nebo už dávno ztratily tvar. Unavená obuv dokáže zlevnit i pečlivě vybraný outfit.
Stylisté proto radí pořídit si raději jeden kvalitní a hezký pár, který vydrží většinu roku, než mít v předsíni několik obnošených kousků.
Čím ty staré boty nahradit
Pohodlná obuv dnes může vypadat moc pěkně. Svěže působí kožené mokasíny, jednoduché kotníkové boty na širším a stabilním podpatku nebo čisté tenisky bez zbytečných ozdob. Do řady takových bot se vejde i vložka, pokud ji potřebujete.
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Jestli vám lékař doporučil konkrétní typ obuvi, jeho rada má vždy přednost před módními tipy. Při potížích s nohama se poraďte se svým lékařem.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://bestlifeonline.com/shoes-that-make-you-look-older/, https://www.vlasta.cz/krasa/modni-preslapy-zena-po-50-co-nosit/, https://www.extrainspirace.cz/modni-poradkyne-prozradila-po-60-uz-nikdy-nenoste-tyto-3-veci-postarsi-vas-vic-nez-vrasky/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/ktere-boty-pridavaji-leta/, https://www.whowhatwear.com/uk/most-aging-shoe-styles