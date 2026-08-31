Derby pražských S přilákalo hokejové mistry světa i MasterChefa. Na tribuně seděl i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Eliáš

Neděle 30. srpna 2026, epet ARENA, výkop ve dvacet hodin. Tři měsíce po květnovém kolapsu 317. derby, které skončilo kontumací kvůli vniknutí fanoušků na hřiště, se pražské S vrátilo na Letnou pod zvýšeným bezpečnostním i mediálním drobnohledem. A vrátilo se ve velkém stylu, nejen sportovně, ale i společensky. Fotoreportáž z tribun připomíná spíš pozvánku na galavečer než běžný ligový zápas.
Kdo seděl na tribuně
Podle fotoreportáže iSportu dorazil na Letnou Patrik Eliáš, čerstvě jmenovaný generální manažer české hokejové reprezentace a legenda New Jersey Devils se dvěma Stanley Cupy z let 2000 a 2003. Vedle něj Roman Červenka, mistr světa a jeden z nejproduktivnějších českých hokejistů současnosti. Oba přitom iSport řadí mezi hokejisty „s bližší vazbou k Edenu“; Eliáš od roku 2023 působí ve sportovním vedení hokejové Slavie Praha.
Z tenisového světa nechyběl Radek Štěpánek, z fotbalových kruhů exreprezentant Tomáš Vaclík, podnikatel David Trunda nebo Libor Horváth. Sparťanskou historii zastupovaly klubové legendy: Michal Bílek, Jaromír Blažek, Jan Siegl a Ivan Hašek. Na tribuně byl zachycen i Emanuele Ridi, známá tvář z gastro-televizních formátů.
Sparta–Slavia jako společenský rituál
Celebritní tribuna u derby není anomálie. Je to vzorec. Samostatné galerie známých tváří vznikaly u 305. derby v říjnu 2022, u 310. v březnu 2024, u 313. v březnu 2025, a teď u 318. Mění se jména, nemění se princip: pražské derby funguje jako sportovní zápas, společenský event i symbolický souboj dvou značek zároveň. Sparta sama ho v prodejních materiálech označuje za „nejvýznamnější utkání v České republice“ a čísla jí dávají za pravdu: průměrná domácí návštěva Sparty v sezoně 2025/26 dosáhla 16 758 diváků, na čekací listině je přes 33 tisíc zájemců.
Zajímavé je, jak se na tribunách mísí klubové loajality. Zápas pořádala Sparta, ale mezi hosty seděli i lidé se zjevnou vazbou na slávistické prostředí. Slavia pro své fanoušky vyčlenila sektory F1, F2, F20 a F21 s necelou tisícovkou vstupenek distribuovaných přes fanouškovské organizace. VIP zóna ale fungovala jako neutrální území, kde se sparťanské legendy potkávaly s hosty, kteří po závěrečném hvizdu slavili výhru soupeře.
Proč bylo právě tohle derby tak sledované
Kontext je klíčový. Květnové 317. derby skončilo skandálem, fanoušci vběhli na hřiště a zápas byl kontumován 0:3 ve prospěch Sparty. Srpnový návrat na Letnou proto nesl mimořádnou váhu. Vyprodáno bylo dávno před výkopem, vstupenky šly do předprodeje 17. srpna, volný prodej startoval 24. srpna v poledne a ceny začínaly na 700 korunách. Kdo nestihl, měl smůlu.
Na hřišti rozhodla Slavia jasně. Góly Nowaka, Šturma a Ayosiho znamenaly výhru 3:0. Po závěrečném hvizdu se tribuny rozdělily na dvě nálady: slávistická euforie a sparťanská frustrace, kterou podtrhlo gesto Tomáše Chorého směrem k domácímu publiku a následná strkanice s létajícími kelímky.
Co derby říká o českém sportu
Že 18 260 lidí zaplní stadion na ligový zápas, není v Česku samozřejmost. Že mezi nimi sedí hokejový generální manažer reprezentace, mistr světa, tenisová legenda a sparťanské ikony z devadesátek, to už je výpověď o tom, jakou pozici derby v české kultuře drží. Celebrity nejsou motorem zájmu o derby. Jsou jeho důsledkem. Přicházejí, protože Sparta–Slavia zůstává jedním z mála domácích sportovních momentů, u kterých chce být vidět každý.
Příští derby zatím nemá termín ani datum předprodeje. Jisté je jediné: bude zase vyprodáno a na tribuně bude zase koho fotit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle