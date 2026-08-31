Youtiao: těmhle tyčinkám se při cestě po Číně nevyhnete. Jaký je pokrm stvořený historickou zradou?

Jestli nejíte smažené, youtiao vás nepotěší. Ale pokud vám nevadí, ochutnejte! Youtiao najdete ve stáncích na ulicích i u snídaňového pultu v hotelu. K Asii prostě patří!
Na počátku byla zrada následovaná tichým protestem lidu. Dneska youtiao patří k pouličnímu občerstvení i každé hotelové snídani v Číně. O co jde?
Původ zrozený z hněvu Desítky jmen a způsobů, jak si jídlo vychutnat Jak se youtiao jí? Youtiao: recept na asijskou klasiku u vás doma Youtiao je podlouhlý, dozlatova usmažený pruh pšeničného těsta. Vyznačuje se ovšem specifickou texturou: na povrchu je křupavý, vnitřek zůstává nadýchaný, lehký a plný vzduchových bublin.
Připravuje se spojením
dvou podélných pruhů těsta, které se k sobě uprostřed lehce přitisknou, potom se natáhnou a vhodí se do horkého oleje.
Moderní domácí recepty už se často obejdou bez specifických surovin, jež dřív využívali pouliční prodejci – třeba
bez kamence nebo čpavku. Kynutí je zajištěno kombinací jedlé sody, prášku do pečiva a bílku.
Samotný
název pochází z mandarínské čínštiny a není jediný, který se pro tenhle pokrm používá. Pokrm zrozený z hněvu
Původ tohohle pokrmu vysvětluje pověst, podle které youtiao nevzniklo jen tak pro nic za nic, ale jako
projev čistého hněvu a tichého protestu. Během vlády čínské dynastie Sung byl uctívaný generál Yue Fei zrazen vlivným premiérem jménem Qin Hui. Ten přesvědčil císaře o generálově údajné zradě, což mohlo generála dovést jen na jedno místo – na popraviště. A taky ho to tam dovedlo.
Lidi potom premiéra a jeho manželku tak nenáviděli, že svůj vztek přetvořili v pokrm. Začali spojovat
dva proužky těsta (symbolicky premiéra a jeho ženu) a házeli je do vroucího oleje jako symbol věčného trestu v pekle.
Když potom tohle pečivo jedli, trhali ho rukama, čímž symbolicky
prožívali svůj hněv vůči zrádné dvojici. A přímo z téhle pověsti pochází kantonský název pokrmu yàuh ja gwái, což v doslovném překladu znamená olejem smažený ďábel (nebo duch), i mandarínský výraz yóuzháhuì neboli olejem smažený Hui. Jestli nejíte smažené, youtiao vás nepotěší. Ale pokud vám nevadí, ochutnejte! Desítky jmen a způsobů, jak si jídlo vychutnat
Youtiao je nesmírně populární po celé východní a jihovýchodní
Asii. Každá země jídlu vtiskla svůj název i způsob konzumace. V severní Číně se kromě názvu youtiao setkáte s pojmenováním gu. Pokrm se tady a ǒzi na Taiwanu často podává zabalený v plátcích rýžových nudlí nebo jako náplň v pečených plackách shaobing. Nebo se k čemukoli přikusuje. Ve si bez Vietnamu giò cháo quẩy, dầu cháo quẩy nebo zkráceně quẩy neumí představit ranní snídaňovou rutinu. V se mu říká Thajsku pathongko. S tímhle názvem se ale pojí takový kulinářský omyl. Původně výraz pathongko označoval bílý piškotový koláč. Stánkaři prodávali obě dobroty zároveň a thajští zákazníci si názvy pletli. Původní piškot z trhu skoro vymizel a smaženému těstu název zůstal.
V je známý jako Kambodži cha kway a kvůli tvaru mu čínští imigranti v Austrálii občas přezdívají hůlkový koláč (chopstick cake). Jak se youtiao jí?
Způsob konzumace youtiao se liší podle regionu, ale základní princip zůstává stejný:
těsto se trhá rukama a namáčí se do teplých tekutin. Klasická snídaňová kombinace: tradičním ranním rituálem v Číně, na Tchaj-wanu a v Thajsku je namáčení youtiao do teplého sójového mléka, sladkého i slaného. Případně se podává s teplou rýžovou kaší congee. Vietnamská polévková kultura: ve Vietnamu se tyčinky běžně servírují jako příloha k horkým polévkám, hlavně k hovězímu a kuřecímu phở. Těsto v tomhle případě nasákne horký kořeněný vývar a lehce změkne. Existují slané i sladké varianty. V Malajsii se kousky těsta namáčejí do aromatického masového vývaru Bak Kut Teh. V Singapuru se těsto podává s kokosovo-vaječným džemem kaya nebo sladkou pálivou omáčkou. V Thajsku si ho vychutnávají namáčený do slazeného kondenzovaného mléka. Youtiao najdete ve stáncích na ulicích i u snídaňového pultu v hotelu. K Asii prostě patří! Youtiao: recept na asijskou klasiku u vás doma
Chcete si zkusit připravit tyčinky sami doma? Můžete, není to nic složitého!
Co potřebujete: 250 g hladké mouky, 180 ml vody, lžíci oleje, ½ lžičky soli, ½ lžičky jedlé sody a olej na smažení Jak na to? Smíchejte všechny suché ingredience. Přidejte tekutiny a vypracujte hladké těsto. Potom ho zakryjte a dejte aspoň na 2 hodiny do lednice (ideálně přes noc). Rozválejte těsto na pomoučněném válu – vyválejte obdélník vysoký asi 1 cm. Rozkrojte ho na dva proužky (široké 2–3 cm). Dva proužky vždycky položte na sebe a špejlí namočenou ve vodě přimáčkněte jejich středy k sobě. Potom je zlehka natáhněte a dejte do rozpáleného oleje. Smažení trvá asi 2 minuty, nezapomeňte youtiao otočit. Čínské donuty, jak se tyčinkám občas přezdívá, jsou hotové! Ochutnali jste je už někdy? A s čím? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5