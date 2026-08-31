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Youtiao: těmhle tyčinkám se při cestě po Číně nevyhnete. Jaký je pokrm stvořený historickou zradou?

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Na počátku byla zrada následovaná tichým protestem lidu. Dneska youtiao patří k pouličnímu občerstvení i každé hotelové snídani v Číně. O co jde?
youtiao – čínský smažený pokrm

youtiao – čínský smažený pokrm

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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