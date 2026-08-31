Liberec prodal hvězdu mistrovství světa za 120 milionů. Celtic Glasgow o něj přišel kvůli vyřazení z Ligy mistrů

Třiadvacetiletý ofenzivní záložník, který ještě loni v červnu kopal druhou rakouskou ligu za Lafnitz, se během dvanácti měsíců proměnil v bosenského reprezentanta, střelce na mistrovství světa a nejdražší prodej v historii Slovanu Liberec. Příběh jeho přestupu do Çorum FK ale není jen o penězích. Je to příběh o tom, jak kolaps skotského velkoklubu v kvalifikaci Ligy mistrů přesměroval celý obchod, a jak Liberec i tak dokázal vytěžit maximum.
Z Lafnitzu přes Liberec na mistrovství světa
Mahmić dorazil pod Ještěd v červnu 2025 jako volný hráč. Bez přestupové částky, bez mediálního rozruchu. Během podzimní části se zabydlel v základní sestavě, na jaře už patřil k tahounům: sedm ligových gólů, tři asistence, klíčová role v ofenzivní trojici s Lukášem Maškem a Krollisem. Jenže skutečný zlom přišel až mimo ligové trávníky.
Na jaře 2026 přešel z rakouské mládežnické reprezentace k bosenské seniorské. V rozhovoru pro Sportske.ba řekl, že o volbě „nebylo žádného váhání“, rodinné kořeny v Bosanské Krajině rozhodly. Na mistrovství světa pak nastoupil ve třech zápasech a dal dva góly: proti Švýcarsku skóroval v nastavení, proti Kataru v 79. minutě při výhře 3:1. Stal se nejlepším střelcem Bosny na turnaji. Podle FIFA je se dvěma brankami dokonce bosenským rekordmanem na světových šampionátech.
Proč Celtic odpadl
Během mistrovství světa se kolem Mahmiće začal hromadit zájem. Anadolu Ajansı při oznámení přestupu zmínila kluby z Bundesligy, Ligue 1 i Serie A, konkrétní jména ale neuvedla. Nejdál se podle Sky Sports dostal Celtic Glasgow.
Skotský gigant plánoval po postupu do ligové fáze Ligy mistrů utratit přes 20 milionů liber za posily, Mahmić měl být jednou z nich. Jenže 26. srpna přišla katastrofa. Celtic vedl po prvním zápase play-off s LASKem 3:0, a v odvetě prohrál 1:5 po prodloužení. Součet 4:5. Kolaps, který změnil všechno.
Se ztrátou Ligy mistrů odešly desítky milionů liber očekávaných příjmů. Sky Sports přímo popisovala, jak se Celtiku zúžil rozpočet a jak se některé plánované přestupy staly neproveditelnými. Mahmić byl jedním z nich.
Dva dny na dohodnutí obchodu
Liberec se ocitl v nezáviděníhodné pozici. Přestupové okno se zavíralo, hlavní zájemce odpadl a hráč, který nesl ofenzivu, chtěl odejít. Slovan sám přiznal, že situace byla „složitá a nepřehledná v podstatě celé přestupní období“ a že finální dohoda s tureckým Çorum FK se uzavřela během pouhých dvou dnů.
Výsledek: kontrakt na 3+1 roku pro Mahmiće a podle informací serveru inFotbal, které shrnuje TransferFeed, přestupová částka kolem 5 milionů eur v základu plus bonusy a podíl z dalšího prodeje. Při kurzu zhruba 24 Kč za euro to v základní složce odpovídá přibližně 120 milionům korun. Oficiálně ani jeden klub sumu nezveřejnil.
Pro kontext: dosavadní rekordní odchod z Liberce podle Transfermarktu činil 2 miliony eur. Mahmić ho překonal minimálně dvouapůlnásobně.
Co to znamená pro Liberec
Obchodně je to triumf libereckého modelu. Hráč přišel zdarma, za rok se zhodnotil na částku, na kterou klub dříve prakticky nesahal. Sportovně je to ale rána do rozehrané sezony. Sedm gólů a tři asistence z minulého ročníku se nenahradí jedním jménem; Slovan v sezonním přehledu sám označoval trojici Mahmić–Mašek–Krollis za ofenzivní páteř. Mašek se stejným počtem branek a kreativita Marka Ichy a Vojtěcha Stránského budou muset pokrýt vzniklou díru.
Çorum mezitím uhrál v prvním kole Süper Lig remízu 2:2 na hřišti Galatasaraye. Není to Celtic, není to Liga mistrů. Ale pro hráče, který před čtrnácti měsíci hrál druhou rakouskou ligu, je to pořád skok o několik pater výš.
Liberec dostal zaplaceno. Otázka teď zní, jestli dokáže model zopakovat, nebo jestli Mahmić byl jednorázový jackpot.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner