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Liberec prodal hvězdu mistrovství světa za 120 milionů. Celtic Glasgow o něj přišel kvůli vyřazení z Ligy mistrů

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Ermin Mahmić přišel do Liberce před rokem zadarmo. Odchází do turecké Süper Lig za částku, která se podle dostupných informací pohybuje kolem 5 milionů eur v základu.
Liberec prodal hvězdu mistrovství světa za 120 milionů. Celtic Glasgow o něj přišel kvůli vyřazení z Ligy mistrů

Liberec prodal hvězdu mistrovství světa za 120 milionů. Celtic Glasgow o něj přišel kvůli vyřazení z Ligy mistrů

Zdroj: Slovan Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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