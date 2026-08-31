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Z houpací sítě rovnou do pout. Muž na Sokolském ostrově napadl strážníky

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Čtyřicetiletý muž skončil v noci na záchytné stanici poté, co v Českých Budějovicích opakovaně napadl strážníky městské policie. Konflikt začal na Sokolském ostrově, kde muž spal v houpací síti. Po převozu na záchytku zaútočil znovu a jednoho ze strážníků poranil.
Z houpací sítě rovnou do pout. Muž na Sokolském ostrově napadl strážníky

Z houpací sítě rovnou do pout. Muž na Sokolském ostrově napadl strážníky

Zdroj: Městská policie České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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