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TV sledovanost: Návrat Polabí skončil zklamáním. Prima má ale jiný kriminální hit

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V minulých týdnech se začala na obrazovkách naplno rozjíždět podzimní seriálová sezóna. Jako první vyslala své trumfy do éteru Prima, aby měla týdenní náskok před konkurencí. Jak se primácké novinky představily? Z čeho bude hit a kde se naopak možná rýsuje propadák?
TV sledovanost: Návrat Polabí skončil zklamáním. Prima má ale jiný kriminální hit

TV sledovanost: Návrat Polabí skončil zklamáním. Prima má ale jiný kriminální hit

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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