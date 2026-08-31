TV sledovanost: Návrat Polabí skončil zklamáním. Prima má ale jiný kriminální hit

Ještě předtím, než se podíváme na nováčky, symbolicky se rozloučíme s nejsledovanějším seriálem léta, neselhávající Policií Modrava. Tu od tohoto týdne vystřídá ve vysílání Studna, oblíbená kriminálka se však s diváky rozloučila svým tradičním způsobem – stala se nejsledovanějším pořadem neděle i nejsledovanějším seriálem celého týdne. Policie Modrava se s 925 tisíci diváky loučí na vrcholu. Docent se umístil na druhém místě se solidními 850 tisíci diváky a v následujících týdnech bude bojovat o prvenství právě se Studnou.
V sobotu večer odstartovala na Primě třetí série kriminálky Zákony vlka se Stanislavem Majerem a Lindou Rybovou, o žádný suverénní odpich se ale nejednalo. První díl sledovalo 488 tisíc diváků, což je výraznější pokles proti druhé sérii, jejíž sledovanost se před třemi lety u řady dílů pohybovala okolo 700 tisíc diváků. Za těmito výsledky se tedy zatím silně zaostává. Musíme brát v potaz také fakt, že se jednalo o poslední prázdninový víkend, kdy se řada lidí u televize ještě nepohybovala. V následujících týdnech tedy může sledovanost ještě stoupat. Zákony vlka ovšem stále dopadly lépe než novácká show Možné je všechno!, kterou sledovalo pouhých 360 tisíc lidí. Prvenství si připsaly Zázraky přírody s 553 tisíci diváky.
Nervózní mohou být na Primě také u prvních čísel návratu Polabí, která přeci jen zaostala za očekáváním. Čekal se návrat na první místo úterních a čtvrtečních večerů, místo toho se však musela populární vztahovka v obou případech spokojit až s druhou pozicí a poklonit se před úspěšnějšími Případy mimořádné Marty. Zatímco v minulé sezóně se sledovanost Polabí mnohdy pohybovala i okolo 700 tisíc diváků, tentokrát si oba díly připsaly kolem 550 tisíc sledujících. Marta v obou případech vyhrála sice velmi těsně (v úterý získala 583 tisíc diváků, ve čtvrtek 556 tisíc), i tak se však od Polabí čekal suverénnější comeback. Od tohoto týdne navíc získá primácká vztahovka velkou konkurenci v podobě nováckého Božího plánu. Stejně jako u Zákonů vlka, i zde ovšem mohly hrát roli doznívající prázdniny.
Daleko veselejší mohou být na Primě ze středečního večera. Návrat oblíbeného seriálu Pod hladinou, tentokrát pod krkolomnějším názvem Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, se totiž povedl na jedničku a minimálně zde se Primě rýsuje nadějný kriminální hit. Ano, v porovnání s první řadou, která měla premiéru před třemi lety, se jedná o pokles. Premiéra seriálu tehdy přilákala 1,2 milionu diváků a sledovanost se až do finále držela nad milionem. Start druhé série v tomto srovnání přilákal „jen“ 796 tisíc diváků, to ale rozhodně není žádný průšvih. Musí se totiž brát v potaz, že celá série je již nějaký čas k vidění na prima+. Středeční večery navíc v posledních měsících bojují s nízkou sledovaností a podobný titul, který se aktuálně navíc řadí mezi nejsledovanější pořady Primy, tento den potřeboval jako sůl. Bude zajímavé sledovat, jak si potápěči poradí s nástupem SuperStar. Zdá se ale, že minimálně zde může mít Prima zaděláno na podzimní hitovku.
V pondělí se pak možná naposledy radovala z vítězství kriminálka Místo zločinu Ostrava. S téměř 800 tisíci diváky znovu bez problémů vyhrála a v létě měla minimální konkurenci (reprízy Specialistů nestíhaly držet krok), to se však dneškem změní. Na Nově totiž odstartují nové díly Kriminálky Anděl, od nichž se očekává útok na milionovou hranici diváků. Dokáže Ostrava tento tlak ustát, nebo se reprízovaná detektivka bude muset spokojit s druhým místem?
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox