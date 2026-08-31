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Léto bylo skvělé. Tvoje vlasy, pleť a paty mají jiný názor. Jak začít s nápravou už zítra, abys byla do Vánoc jako ze škatulky

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Podíváš se poslední srpnový den do zrcadla a léto je tam pořád s tebou. Jen už ne v podobě opálených ramen a vlasů od moře, které v červenci vypadaly tak sexy. Teď vidíš nový flíček na tváři, konečky připomínající seno, nehty, které mají za sebou několik kol gelu, a paty dokazující, že tři měsíce v sandálech mají svou cenu.
Léto bylo skvělé. Tvoje vlasy, pleť a paty mají jiný názor. Jak začít s nápravou už zítra, abys byla do Vánoc jako ze škatulky

Léto bylo skvělé. Tvoje vlasy, pleť a paty mají jiný názor. Jak začít s nápravou už zítra, abys byla do Vánoc jako ze škatulky

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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