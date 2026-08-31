Britské hvězdy boxu se Hrgovićovi smály a předpovídaly KO ve třech kolech. Po zápase už nikomu do smíchu nebylo

Sobota 29. srpna 2026, studio DAZN před hlavním zápasem večera. Naseem „Prince“ Hamed, bývalý světový šampion pérové váhy a jeden z nejslavnějších britských boxerů historie, se usmívá do kamery a mluví o snadné noci pro domácího favorita Mosese Itaumu. KO do tří kol, říká. Vedle něj sedí Fabio Wardley, čerstvě bývalý držitel pásu WBO, a přidává se: zastavení do poloviny zápasu. Panel působí pobaveně samotnou představou, že by 34letý Chorvat mohl být pro 21letého Brita víc než formální překážka na cestě ke korunovaci. O pár hodin později tentýž Hamed na stejné obrazovce řekne: „Jak moc jsem se mýlil?“
Předzápasový konsenzus, který neponechal prostor pochybnostem
Britská mediální a promotérská mašinérie stavěla zápas Itauma vs. Hrgović jako historický moment. Jednadvacetiletý boxer s bilancí 14-0 a dvanácti knockouty se měl stát nejmladším britským šampionem těžké váhy. Event se prodával jako korunovace, ne jako souboj. I The Ring rámoval přenos jako „Mosesův čas“.
Šíře konsenzu byla pozoruhodná. Tony Bellew na BBC tipoval Itaumu „do tří kol“. Carl Frampton, Anthony Crolla, další bývalí šampioni, téměř všichni viděli rychlý konec. Opatrnější analytické texty sice zvedaly varování kolem Hrgovićovy výdrže a dosahu, ale i ty většinou favorizovaly domácího bojovníka. Problém nebyl v tom, že experti tipovali Itaumu. Problém byl v tom, jak moc si byli jistí.
Hrgović přitom nebyl žádný náhodný sparingpartner přivezený na porážku. Olympijský bronz z Ria, výhry nad Zhangem i Joycem, čerstvý skalp Davea Allena. Jenže předzápasový narativ tyhle věci zploštil do jediné rovnice: mladý, rychlý, domácí talent versus stárnoucí veterán se sklonem k tržným ranám.
Dva knockdowny, devět kol, jeden obrat
Už při pátečním vážení to jiskřilo. Po strkanici a facce Hrgović řekl do kamery DAZN: „Rozbiju ho.“ Znělo to jako prázdná bravura outsidera. Nebylo.
První dvě kola přitom vypadala přesně podle britského scénáře. Itauma boxoval rychle, přesně, a ve druhém kole poslal Hrgoviće na zem pravým hákem. Londýnská O2 Arena explodovala. Panel v DAZN studiu si mohl gratulovat. Jenže Chorvat vstal. A tady začal jiný zápas.
Hrgović udělal přesně to, co jeho kritici odmítli vzít v potaz: přežil první vlnu a začal zápas měnit fyzickým tlakem. Kolo za kolem přidával na intenzitě, zatímco Itaumovo tempo klesalo. Mladý Brit, zvyklý na rychlé demolice, se poprvé v kariéře ocitl v hlubokých vodách, a neměl mapu. V devátém kole už Itauma jen přežíval. Rozhodčí Howard Foster ukončil zápas v čase 2:27. Hrgović se stal prvním chorvatským mistrem světa v těžké váze.
Ticho ve studiu
Kontrast mezi předzápasovou atmosférou a realitou po zápase byl brutální. Itauma opouštěl ring na nosítkách a mířil do nemocnice. Hamed na DAZN mluvil o překvapení, o špatně řízeném tempu z Itaumova rohu a otevřeně uznal vlastní omyl. Wardley reagoval na „šílený zápas“, ale přesnou sebereflexi z něj otevřené zdroje nezachytily.
Hrgović sám to po zápase shrnul bez diplomatických obálek: „Celý týden to bylo neuctivé… Dokázal jsem, že se všichni mýlili. Všichni.“ Nebyla to jen radost vítěze. Byl to účet za týden, kdy ho celý britský boxerský establishment odepsal.
Co britský panel skutečně podcenil
Nejde jen o špatný tip. Špatný tip se stane každému, kdo se živí predikcemi. Problém byl hlubší: panel neprohrál prognózu, ale podcenil samotný typ testu, který Hrgović představoval. Itauma nikdy předtím neboxoval déle než šest kol v profesionálním ringu. Nikdy nečelil soupeři, který dokáže absorbovat jeho nejlepší údery a pokračovat vpřed. Hrgović nebyl zápas na sestřih z prvního kola. Byl zápas na pozdní kola, na výdrž, na vůli, a přesně tam Itauma neměl odpovědi.
Celý předzápasový narativ stál na předpokladu, že Hrgović padne dřív, než se zápas dostane do fáze, kde by mohl být nebezpečný. Stačilo se podívat na jeho kariéru, aby bylo jasné, že tohle je riskantní sázka. Nikdo se ale nepodíval dost pozorně. Nebo se podíval, ale nechtěl kazit příběh.
Co bude dál s pásem IBF
Hrgovićova radost má expirační datum. Frank Sanchez měl ještě před zápasem smluvně garantovaný titulový zápas proti vítězi, bez mezizápasu. Hrgović ale hned po výhře veřejně tlačil jinou variantu: sjednocení s Danielem Duboisem nebo Agitem Kabayelem. Kontext mu nahrává: na stejném večeru byl oznámen zápas Dubois vs. Wardley II na 17. října 2026, takže divize těžké váhy se přeskládává v reálném čase.
Otázka zní, jestli IBF nechá nového šampiona obejít povinnou obhajobu byznysem, nebo ho donutí nejdřív boxovat se Sanchezem. Hrgović v každém případě odešel z Londýna s pásem, se sebevědomím a s příběhem, který si nikdo v britském studiu nepřál vyprávět.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek