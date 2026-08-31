Řekla ne a začalo se to bortit. Šinkorová odešla z Ordinace, kvůli chybě přišla na dva roky o kariéru

Na startu populární Ordinace v růžové zahradě byla jednou z hlavních tváří seriálu herečka Daniela Šinkorová. VIP život připomíná, že ztvárnila lékařku Gitu Petrovou. Pět řad po sobě, denní natáčení, bulvární zájem o každý její krok. Když Šinkorová v roce 2007
oznámila, že šestou řadu už v plném rozsahu točit nechce, nečekala, co bude následovat. Podle její verze se informace o kratší smlouvě v produkci jednoduše ztratila. Scénáře s Gitou se dál rozpisovaly, jako by nic. A když herečka trvala na svém, muselo se všechno předělat. Narychlo. Definitivně. Smlouva, která se ztratila
Seriálové smlouvy v Ordinaci se v té době podepisovaly na půl roku nebo rok. Šinkorová opakovaně říkala, že další celoroční závazek nechce, chtěla víc divadla, víc soukromí, pestřejší práci.
Předběžnou smlouvu na šestou řadu nepodepsala. Jenže vedení s ní ve scénářích dál počítalo, jako by podpis byl formalita. Když pak odmítnutí přišlo definitivně, zbýval jediný způsob, jak postavu z příběhu dostat: zabít ji.
Scenáristka Lucie Konečná v dobovém rozhovoru pro
Blesk popsala, že za týden přepsala několik závěrečných dílů a jeden nový přidala navíc. Smrt Gity dostala, jak sama řekla, „příkazem“. Zároveň neskrývala rozčilení nad tím, jak pozdě se o odchodu herečky dozvěděla. Šinkorová to později komentovala přímočaře: „Nova mě podrazila.“ Přímé veřejné přiznání chyby ze strany televize se nikdy neobjevilo. Dva roky, kdy se zavřely vody
Smrt Gity nebyla jen konec seriálové linky. Byla to tečka, po které se podle Šinkorové změnil způsob, jakým o ní branže mluvila. V rozhovoru z roku 2018 pro
Novinky.cz řekla, že jí odchod „zkazil dva roky života“ a že se nad ní „zavřely vody“. Přestalo se o ní mluvit pěkně. Hlavní české seriálové nabídky se jí vzdálily. Dál hrála divadlo, koncertovala, moderovala, učila. Jenže z pozice jedné z nejviditelnějších tváří televize se přes noc stala herečkou, které hlavní proud přestal volat. Na malém českém trhu stačí jedna nálepka, aby telefon přestal zvonit. Zdroj fotografie: Nextfoto
Cesta zpátky nevedla přes velký český comeback. Vedla přes Slovensko. Už v dubnu 2010 Šinkorová potvrdila, že přesně rok točí slovenskou verzi Ordinácie v ružovej záhrade. Současně prozradila, že měla nabídku z Primy, ale jednání ztroskotala na financích.
Postupně se vracela i na české obrazovky, v roce 2012 mluvila o práci na seriálu Gympl. Divadlo jí zůstalo oporou celou dobu. A zpětně hodnotila smrt Gity překvapivě smířlivě: byla ráda, že postava zemřela, protože si od ní potřebovala odpočinout ona i diváci. Kde je Šinkorová dnes
Loni oznámila odchod z pedagogické pozice na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde čtyři roky učila. Divadlu se věnuje dál, v Divadle Palace hraje inscenaci Miluju tě, ale… s reprízami na podzim 2026, v Divadle U Hasičů je v obsazení komedie Dva nahatý chlapi. A televizní práci? Tu neodmítá. V rozhovoru pro
iDNES.cz Šinkorová řekla, že seriály „zbožňuje“ a před kamerou by ráda znovu pracovala. Žádná hořkost, žádné zavrhování. Jen věcná bilance herečky, která ví, co jedno „ne“ v malém televizním světe dokáže způsobit.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová