Umar říkal Songovi boxovací pytel. O dva měsíce později od něj dostal tvrdé KOPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Umar říkal Songovi boxovací pytel. O dva měsíce později od něj dostal tvrdé KO
Tři elitní nástupci přišli o neporazitelnost třemi různými cestami. Khabibova nula stojí pevně, i když jeho...
Šest z osmi oslovených bojovníků OKTAGONu věří, že Karlos Vémola 26. září ve Frankfurtu porazí neporaženého...
Lucia Szabová má podle zahraničních reportů debutovat v UFC 31. října proti Tainaře Lisboe. Ondřej Novotný...
O’Malley po šokujícím KO v Šanghaji Songa neshazoval. Připomněl, že ho v lednu porazil, a rovnou načrtl...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →