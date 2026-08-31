Češi mají termální lázně téměř za hranicemi. Za pohodlí a wellness tu zaplatí méně, než by čekali

Rakousko má řadu vyhlášených termálních areálů, mezi českými turisty však některé stále zůstávají ve stínu známějších lázní v Maďarsku nebo na Slovensku. Jedním z nich je
Warmbad Villach na jihu Korutan, nedaleko hranic se Slovinskem a Itálií. Zdejší termální prameny mají dlouhou historii a dnes zásobují několik zařízení v rozsáhlém lázeňském resortu. Pro běžné návštěvníky je nejzajímavější především KärntenTherme, moderní areál zaměřený nejen na relaxaci, ale také na rodiny s dětmi, sport a wellness. Termální voda tu má tradici dlouhou přes dva tisíce let
Warmbad Villach není místem, kde by termální voda vznikla pouze jako součást moderního wellness projektu.
Zdejší prameny byly známé už v římských dobách a využívají se více než dva tisíce let. Přírodní termální voda vystupuje na povrch o teplotě přibližně 25 až 29 stupňů Celsia. V samotných bazénech KärntenTherme je následně upravena na příjemnější teplotu kolem 32 až 34 stupňů.
Právě teplé venkovní a vnitřní bazény patří k místům, kde návštěvníci mohou strávit značnou část dne. K dispozici jsou masážní trysky, perličková lehátka a další vodní prvky. Z venkovního termálního bazénu se navíc otevírá
výhled směrem ke Karavankám, což je jeden z prvků, kterým se areál odlišuje od klasických městských aquaparků. Kdo chce místo odpočinku plavat, může využít také 25metrový sportovní bazén, kde je voda chladnější.
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Není to pouze klidné lázeňské koupání
Původní pověst Warmbadu je spojená především s lázeňstvím a léčbou pohybového aparátu, samotná KärntenTherme ale dnes funguje mnohem šířeji.
Vedle termálních bazénů tu najdou vyžití také rodiny s dětmi. Součástí vnitřního prostoru jsou skluzavky, vodní atrakce, dětská část a například Crazy River. Pro nejmenší děti je připraven mělký bazének s termální vodou.
To znamená, že místo není určené pouze návštěvníkům, kteří chtějí několik hodin ležet v teplé vodě. Jeden člen rodiny může zamířit do wellness části, děti na vodní atrakce a sportovně založení návštěvníci do plaveckého bazénu nebo fitness centra.
Samostatnou část představuje
saunový svět, který je přístupný s rozšířenou vstupenkou. Doplněním jsou masáže, kosmetické procedury a odpočinkové prostory. V areálu funguje také restaurace a bar, takže při celodenní návštěvě není nutné lázně opouštět. Léčebná část resortu funguje odděleně
Warmbad Villach má zároveň mnohem výraznější zdravotnické zázemí, než by mohl běžný návštěvník aquaparku očekávat. V resortu funguje také
Kurzentrum Therme Warmbad, které se zaměřuje na léčebné a rehabilitační procedury. Denně se zde uskutečňují stovky ambulantních terapií.
Místní termální voda je tradičně spojována především s péčí o pohybový aparát. Využívají se zde například termální koupele, fyzioterapie a další rehabilitační postupy. Právě tuto část je ale potřeba odlišovat od veřejného areálu KärntenTherme. Jde o dvě součásti jednoho rozsáhlejšího lázeňského resortu, jejich nabídka a způsob využití se však liší.
Celý den v termálech vyjde dospělého od 32 eur
Ceny nejsou na rakouské poměry nijak mimořádné. Celodenní vstup do termální části FUN stojí v sezóně 2025/2026 pro dospělého od 32 eur. Dítě ve věku od čtyř do necelých třinácti let zaplatí od 17,50 eur a mladí od třinácti do necelých šestnácti let od 21,90 eur.
Rodiny mohou využít rodinnou denní vstupenku. Cena v takovém případě začíná na 28 eurech za dospělého a na 13,40 eura za dítě nebo mladistvého. Zvýhodnění se vztahuje na jednu až dvě dospělé osoby a maximálně pět dětí nebo mladých lidí z jedné rodiny.
Kdo nechce v areálu strávit celý den, může sáhnout po
tříhodinové vstupence od 25,30 eura pro dospělého. Pokud má návštěvník zájem také o saunovou část, celodenní kombinované vstupné FUN a SPA začíná na 44,50 eura. Ceny se mohou podle konkrétního termínu a typu vstupenky lišit.
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Otevřeno je prakticky po celý rok
KärntenTherme funguje celoročně, přičemž otevírací doba se liší podle sezony.
Od května do konce září je termální část otevřená denně od 9 do 21 hodin, sauny od 10 do 20.30 hodin. Od října do konce dubna se provoz prodlužuje. Termální svět zůstává otevřený až do 22 hodin a saunová část do 21.30 hodin.
Areál se nachází přímo ve Warmbad Villach. Pro návštěvníky přijíždějící autem je k dispozici venkovní parkoviště i parkovací dům. Čtyři hodiny parkování stojí podle současného ceníku 2,70 eura, osm hodin čtyři eura a pobyt do třinácti hodin 7,80 eura.
Z Česka už jde o delší výlet, z Prahy je potřeba počítat přibližně se sedmi hodinami jízdy podle zvolené trasy a aktuální dopravy.
Pro několikadenní pobyt v Korutanech ale může být Warmbad Villach zajímavou zastávkou, zejména pokud chcete spojit termální koupání s výlety do okolních Alp, k jezerům nebo třeba s návštěvou nedalekého Villachu.
kaerntentherme.com, visitvillach.at, warmbad.com