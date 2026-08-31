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Češi mají termální lázně téměř za hranicemi. Za pohodlí a wellness tu zaplatí méně, než by čekali

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Za odpočinkem v termální vodě nemusí Češi mířit jen do Maďarska nebo na Slovensko. V rakouských Korutanech funguje rozsáhlý areál KärntenTherme Warmbad Villach, kde se spojují termální bazény, sauny, wellness i sportovní vyžití. Místní prameny přitom lidé využívali už před více než dvěma tisíci lety.
Na termální relaxaci bez přeplněných bazénů není nutné jezdit daleko. Tohle místo láká i příznivými cenami.

Na termální relaxaci bez přeplněných bazénů není nutné jezdit daleko. Tohle místo láká i příznivými cenami.

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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