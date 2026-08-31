Vejce zamražená ve formičce na led vydrží měsíce a chutnají jako čerstvá. Většina Čechů ale udělá jednu chybu a celé je zničí

Vejce jsou nedílnou ingrediencí v každé kuchyni, neobejdete se bez nich při přípravě celé řady slaných i sladkých pokrmů. Co ale dělat, máte-li vajec přebytek a bojíte se, že se zkazí?
Řešením je vejce zamrazit. Ačkoliv se tento způsob uchování může zdát netradiční, věřte, že při správném postupu vejce v mrazáku nejenže vydrží po dlouhé měsíce, ale zachová si i svou chuť a výživové hodnoty. Superpotravina jménem vejce
Slepičí vejce jsou nedílnou součástí vyváženého jídelníčku. Obsahují řadu vitamínů, například vitamíny skupiny B, které mají vliv na kvalitu vlasů a kůže. Dále jsou tu mastné kyseliny, které
ovlivňují činnost srdce a vývoj mozku u dětí. Ve vejcích najdete také minerály jako železo, draslík, selen a vápník nezbytný pro zdravé zuby a kosti. Bílek je zdrojem kvalitních proteinů, žloutek je zase bohatý na tuky, což z něj dělá skvělý zdroj energie. Nebojte se vejce zamrazit
Zamrazit vejce pouhým umístěním do mrazáku není dobrý nápad, protože by vlivem nízké teploty prasklo. Existuje však trik, který vám uchovávání syrových vajíček v
mrazáku umožní. Vejce rozklepněte do mísy a rozšlehejte. Vzniklou hmotu pak jen přelejte do formiček na led nebo muffiny. Jakmile rozšlehaná vajíčka zmrznou, můžete je z formiček vyklopit a přemístit do plastového sáčku nebo krabičky. Takto uchovaná vajíčka vydrží v mrazáku několik měsíců a klidně je můžete využít při pečení, vaření i smažení.
Druhou možností je zamrazit bílky a žloutky zvlášť. Zatímco s bílkem je to jednoduché – prostě ho oddělený zamrazíte – se žloutkem si budete muset trochu vyhrát. Kdybyste ho do mrazáku dali jen tak, změní svou konzistenci a zhrudkovatí.
Pokud ho však před zmražením ochutíte, nic takového se nestane. Přidejte tedy k žloutkům špetku soli nebo cukru, rozšlehejte a zamrazte. Nezapomeňte si označit, které žloutky jsou slazené a které solené, abyste věděli, které použít při přípravě slaných pokrmů a které pro sladké dezerty. Zdroj fotografie: Freepik Nebojte se vejce zamrazit, nijak jim to neublíží Jak na správné rozmražení
Aby si vejce zachovalo i po zamražení své vlastnosti, musíte vědět, jak ho správně rozmrazit. Rozšlehaná vejce po vyjmutí z mrazáku uložte nejprve do
lednice, kde je nechte po několik hodin, například přes noc. Za zhruba osm hodin budete moci vajíčko zpracovat. Pokud se chystáte šlehat samostatně zamražené bílky, nechte je jednoduše rozmrzat půl hodiny při pokojové teplotě. Poté se již můžete vrhnout do pečení.
VIDEO Jak pravidelná konzumace vajec prospívá lidskému zdraví
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři