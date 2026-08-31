Ořechové řezy s karamelovým krémem jsou křehké, jemné a dokonale slavnostní

Hledáte moučník, který na stole nevypadá obyčejně, ale přitom vás nezavře na půl dne do kuchyně? Ořechové řezy s karamelovým krémem nedají skoro žádnou práci a přesto chutnají luxusně. Uvnitř je měkký ořechový korpus, navrch přijde poctivý pudinkovo-máslový krém se a celé řezy mají jednu výhodu: v lednici jim čas spíš pomůže. Druhý den bývají lepší než čerstvě namazané. U nás se pečou nejčastěji na víkend, protože v pondělí už jsou pěkně proleželé, dobře se krájí a vrstvy drží tam, kde mají. Salkem
Korpus se připravuje z celých vajec, cukru, vody, mouky a
mletých ořechů. Žádné oddělování bílků, žádné hlídání sněhu, který se nesmí srazit. Krém stojí na hustém pudinku, másle a karamelovém Salku. Ve výsledku z toho vyjde moučník, který působí trochu svátečně, ale postup zůstává normálně domácí.
Můj tip: Pokud na to máte čas, upečte korpus už večer a krém rozetřete až ráno. Plát se méně drolí a práce jde tak nějak klidněji od ruky. Ořechy a karamel k sobě patří už dlouho
Ořechové moučníky se v českých kuchyních drží dlouhá léta. Pekly se na svátky, k nedělní kávě, pro návštěvu i tehdy, když bylo potřeba z běžných surovin vytáhnout něco o kus lepšího. dají těstu výraznější chuť a příjemnou vláčnost, karamel zase přidá jemnější, máslově zakulacený tón. Tahle kombinace se v receptech objevuje často – někdy jako Vlašské ořechy medovo-karamelová vrstva s ořechy, jindy právě ve formě krému. Recept na vynikající ořechové řezy s karamelem
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 20 minut Počet porcí: 20 až 24 řezů Ingredience pro přípravu
Korpus: 5 vajec 150 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 250 g polohrubé mouky 100 g mletých vlašských ořechů 200 ml vlažné vody 1 balíček prášku do pečiva
Krém: 3 balíčky vanilkového nebo karamelového pudinku 1 l mléka 250 g změklého másla 1 plechovka karamelového Salka
Dokončení: 3 až 4 lžíce mletých vlašských ořechů čokokaramelové lupínky, pokud je chcete přidat Postup přípravy ořechovo-karamelových řezů
1. Připravte si
hlubší plech a vyložte ho pečicím papírem. Troubu zapněte na 170 °C. Těsto pak nebude zbytečně stát v míse, než se trouba dohřeje.
2. Do větší mísy rozklepněte
celá vejce, přisypte polovinu cukru a začněte šlehat. Jakmile směs zesvětlá a lehce nabude, přidejte zbytek cukru, vanilkový cukr a přilijte vlažnou vodu. Ještě krátce prošlehejte, jen aby základ zůstal vzdušný.
3. V jiné míse promíchejte
polohrubou mouku, mleté ořechy a prášek do pečiva. Suchou směs pak postupně zapracujte k vejcím. Stačí nízké otáčky, případně obyčejná stěrka. Těsto zbytečně dlouho nešlehejte.
4. Těsto nalijte na plech a povrch jen lehce zarovnejte. Pečte asi
20 minut při 170 °C. Hotový korpus by měl být na povrchu světle zlatý a při jemném dotyku pružit. Mezitím si uvařte pudinkový základ
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5. Z
1 litru mléka a 3 pudinkových prášků připravte hustý pudink. Míchejte pečlivě hlavně ode dna, protože pudink se tam chytá rychle a někdy dost nenápadně.
6. Uvařený pudink přendejte do mísy a nechte ho vychladnout. Hodí se položit přímo na povrch
potravinářskou fólii, aby neoschl a nevytvořil se škraloup.
7. V další míse vyšlehejte
změklé máslo do světlejší pěny. Potom po lžících zašlehávejte vychladlý pudink a nakonec přidejte karamelové Salko. Množství si můžete doladit podle chuti; někdo má rád krém výrazně karamelový, jinému stačí jemnější chuť.
8. Upečený
korpus nechte úplně vychladnout. Teprve potom na něj rozetřete připravený karamelový krém. Na teplém plátu by krém zbytečně povolil a řezy by se pak krájely hůř.
9. Vrchní vrstvu posypte
mletými ořechy. Pokud chcete, aby moučník vypadal slavnostněji, přidejte i pár čokokaramelových lupínků. Bez nich ale recept funguje úplně stejně.
10. Hotové řezy dejte do lednice aspoň na
6 hodin, lepší je ale nechat je do druhého dne. Podávejte vychlazené, nakrájené na menší kostky nebo řezy. V lednici vydrží bez potíží 2 až 3 dny. Foto: Pohled 111 – Creative Commons Zero, Večerní louskání ořechů na řezy je takový relax Rady a tipy z domácí kuchyně na přípravu skvělých řezů Jemnější strukturu získáte s ořechy namletými opravdu najemno. Pokud chcete, aby byly v těstě víc cítit, nechte je o něco hrubší. Když bude krém příliš tuhý, zašlehejte do něj jednu až dvě lžíce mléka. Přidávejte ho po malých dávkách, jinak krém snadno zbytečně zřídne.
Na krájení se hodí dlouhý nůž namočený v horké vodě a potom otřený dosucha. Hrany řezů budou čistší a krém se nebude tolik lepit na čepel.Chuť ořechů můžete zvýraznit jednoduše: část
vlašských ořechů krátce nasucho opražte na pánvi. Stačí pár minut, jen je potřeba je hlídat, protože ke konci tmavnou rychle. Po vychladnutí je namelte nebo nasekejte a použijte na posyp. Vůně bude výraznější a řezy hned působí o něco svátečněji.
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