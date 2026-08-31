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Ořechové řezy s karamelovým krémem jsou křehké, jemné a dokonale slavnostní

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Když chci upéct něco na plech, co vydrží i pro návštěvu a nemusím se u toho honit, dělám právě ořechové řezy s karamelem. Mají vláčný ořechový korpus, jemný pudinkovo-máslový krém se Salkem a velkou výhodu v tom, že po odležení v lednici chutnají ještě lépe než čerstvě namazané.
Obrázek k receptu na Ořechové řezy s karamelovým krémem jsou křehké, jemné a dokonale slavnostní

Obrázek k receptu na Ořechové řezy s karamelovým krémem jsou křehké, jemné a dokonale slavnostní

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Ořechové řezy s karamelovým krémem jsou křehké, jemné a dokonale slavnostní
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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