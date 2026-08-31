Tenista na US Open sotva chodil a podával druhou rukou. Fyzioterapeut ho odmítl ošetřit, protože pravidla říkají ne

Neděle 30. srpna 2026, Court 13 v areálu Billie Jean King National Tennis Center. Térence Atmane právě uklidil druhý set proti Jaumemu Munarovi 6:3 a vede 2:0. Vypadá to na rutinní postup do druhého kola. Jenže někdy kolem poloviny třetího setu se Francouzovo tělo začne vypínat: nejdřív pravá noha, pak levá, nakonec i levá ruka, kterou jako levák podává. Co následuje, je čtyřhodinová agonie, hádka s fyzioterapeutem, spor o výklad pravidel a jeden z nejbizarnějších obratů v historii US Open.
Obrat, který trval tři sety
Munar prohrával 5:7, 3:6 a na kurtu stál soupeř, který ho přehrával tempem i přesností. Třetí set ale přinesl zlom. Atmane začal ztrácet pohyblivost, jeho údery ztrácely razanci a Španěl set sebral 6:1. Ve čtvrtém setu se Francouz ještě vzepřel, tiebreak dotáhl, ale prohrál ho 4:7. V rozhodujícím pátém setu už Atmane improvizoval způsobem, který tenisový kurt normálně nevidí: podával spodem, občas pravou rukou, jen aby vůbec dostal míč přes síť. Munar pátý set uzavřel 7:5 a celý zápas po 4 hodinách 53 minutách.
Konečné skóre 6:7(5), 3:6, 6:1, 7:6(4), 7:5 ve prospěch Munara vypadá jako klasický pětisetový thriller. Jenže tohle nebyl thriller. Tohle byl střet lidského těla s tenisovým zákoníkem.
Proč fyzioterapeut řekl ne
Klíčový moment přišel, když Atmane požádal o lékařské ošetření. Fyzioterapeut přišel na kurt, prohlédl ho a odmítl poskytnout lékařskou přestávku. Důvod: vyhodnotil Atmaneův stav jako svalové křeče.
Atmane protestoval. Tvrdil, že nejde o křeče, ale o bolest v zadních stehenních svalech. Žádal jméno fyzioterapeuta, hádal se před supervizorkou. Nic z toho nezměnilo verdikt. Podle pravidel Grand Slamu pro rok 2026 jsou křeče vyloučeny z důvodů pro lékařskou přestávku. Hráč s křečemi má v zásadě tři možnosti:
- Hrát dál.
- Vzdát zápas.
- Obětovat body nebo celý game, aby se dostal k nejbližšímu přechodu stran nebo přestávce mezi sety, kde může čerpat omezené ošetření.
Rozhodnutí fyzioterapeuta je v pochybnosti finální. Atmane mohl nesouhlasit, mohl křičet, mohl podávat pravou rukou, ale pravidla se nezměnila.
Pravidlo proti podvodníkům, trest pro trpící
Současné znění vstoupilo v platnost 1. ledna 2010 rozhodnutím ITF a profesionálních okruhů. Vzniklo jako reakce na roky stížností, že hráči předstírají křeče, aby získali taktickou přestávku: oddech, rozbití soupeřova rytmu, čas na instrukce z boxu. Podle Tennis.com šlo o kompromis mezi starým úplným zákazem jakékoli pomoci a benevolentnějším režimem, který se ukázal jako zneužitelný.
Pravidlo je jednotné pro všechny čtyři grandslamy: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open sdílejí tentýž soubor pravidel vydávaný Grand Slam Boardem. A jeho aplikace má historii:
- Roland Garros 2023: Carlos Alcaraz v semifinále proti Djokovičovi obětoval celý game, aby se dostal k ošetření při přechodu stran. Zápas nakonec vyhrál.
- US Open 1995: Šúzó Macuoka byl kvůli křečím dokonce diskvalifikován dřív, než se mu dostalo pomoci.
- Australian Open 2026: Jannik Sinner přiznal, že mu v krizovém momentu pomohla vynucená přestávka kvůli zavírání střechy, protože léčbu během ní dostat nemohl.
Vzorec je vždy stejný: pravidlo napsané proti nesportovnímu chování dopadne na hráče v reálné fyzické krizi a televizní záběry vyvolají vlnu pobouření.
Atmane a jeho opakující se příběh
Pro Atmanea to navíc nebyl první takový incident. Na jaře 2026 v Madridu řešil téměř identickou situaci proti Ugu Humbertovi: křeče, spor s fyzioterapeutem, kontroverze kolem výkladu pravidel. Tehdy zápas vyhrál. V New Yorku ne.
Munar po zápase mluvil diplomaticky. Uznal, že adaptace na soupeře, který se mezi křečemi znovu a znovu zvedal, byla „velmi složitá“. Zároveň si ale během zápasu u rozhodčího stěžoval na to, kolik času Atmane mezi body dostává a kolik pokynů proudí z jeho hráčského boxu. Publikum na Court 13 bylo podle španělského deníku AS spíš na Atmaneově straně a reagovalo nadšeně na jeho občasné vítězné údery, které vypadaly jako záblesky z jiného zápasu.
Podle pravidel Grand Slamu hrozí za verbální napadení pokuta až 50 000 dolarů (zhruba 1,1 milionu korun), za nesportovní chování až dvojnásobek. Zda Atmane nějakou sankci skutečně dostal, oficiální zdroje zatím neuvádějí.
Co by se muselo změnit
Debata o pravidlech pro křeče se vrací po každém velkém incidentu a pokaždé utichne, aniž by přinesla reformu. Znění z roku 2010 platí beze změny i v roce 2026. Argumenty obou stran jsou přitom legitimní: bez přísného pravidla by se lékařská přestávka stala taktickou zbraní; s přísným pravidlem občas hráč sotva stojí na nohou a svět se dívá, jak mu nikdo nepomůže.
Podle nás je jádro problému v binárnosti rozhodnutí. Fyzioterapeut musí říct buď „křeče“ (a pak žádná přestávka), nebo „ošetřitelné zranění“ (a pak plná lékařská přestávka). Nic mezi tím neexistuje. Žádný zkrácený timeout, žádná nezávislá revize, žádný druhý názor. Dokud tenhle mechanismus zůstane černobílý, budou se scény jako ta z Court 13 opakovat.
Atmane odešel z kurtu po téměř pěti hodinách s prohrou, křečemi a otázkou, na kterou tenis zatím nemá dobrou odpověď: kde končí ochrana fair play a začíná ochrana hráče.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář