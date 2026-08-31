Za písečnými plážemi nemusíte k Jadranu: Na západě Čech láká voda čistší než v Chorvatsku

Krajina v okolí Sokolova je dodnes úzce spojená s těžbou hnědého uhlí. Právě v prostoru někdejšího dolu ale vzniklo místo, které dnes s průmyslovou minulostí na první pohled nemá mnoho společného.
Jezero Michal se postupně proměnilo v rozsáhlý rekreační areál s přírodním koupáním, písčitou pláží a zázemím pro rodiny s dětmi. Přibližně půl kilometru dlouhá pláž je také důvodem, proč se místu začalo přezdívat Sokolovské moře. Výsledkem rekultivace je dnes oblast, kam v letní sezoně míří lidé nejen ze Sokolovska, ale také z dalších částí Karlovarského kraje.
Velkou výhodou je samotný charakter koupaliště. Nejde o klasický bazénový komplex, ale o
rozlehlou přírodní vodní plochu, kolem které vznikla infrastruktura připomínající menší rekreační středisko. Návštěvníci tak mohou strávit většinu dne přímo na pláži, koupat se nebo využít další části areálu. Jezero je dlouhodobě známé čistou vodou a v turistických materiálech je řazeno mezi nejčistší přírodní nádrže v České republice. Právě kombinace písku, otevřené vodní hladiny a okolní zeleně vytváří dojem, který je českým koupalištím poměrně vzdálený. Největším lákadlem jsou dlouhé vodní atrakce
Kdo nechce pouze ležet na pláži, má na Michalu poměrně široký výběr.
Dominantou areálu je 190 metrů dlouhý tobogán a 117 metrů dlouhá trojskluzavka. Tobogán překonává převýšení téměř dvacet metrů a samotná jízda může podle informací turistického portálu trvat téměř čtyřicet sekund. Vedle nich jsou na vodě další atrakce včetně trampolín, vodního ledovce, houpaček, šlapadel nebo paddleboardů. Díky tomu nemusí být Michal pouze místem pro několikahodinové koupání, ale bez problémů zde lze strávit celý letní den.
Na rodiny s menšími dětmi areál myslí samostatnými prvky. K dispozici jsou brouzdaliště, dětská hřiště, prolézačky, skluzavky nebo skákací atrakce.
Michal tak není vyloženě koupalištěm zaměřeným pouze na mladé návštěvníky hledající adrenalin. Program si zde mohou poskládat i rodiče s dětmi, zatímco klidnější část návštěvníků může zůstat na pláži nebo vyhledat klidovou zónu. Během hlavní sezony nad bezpečností v areálu dohlíží také služba vodních záchranářů.
Na západě Čech se ukrývá koupání jako u moře. Písečné pláže doplňuje mimořádně čistá voda.
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Sportovat se dá i mimo vodu
Poměrně výraznou část nabídky tvoří rovněž sportovní aktivity na souši. V areálu jsou
hřiště na plážový volejbal a plážový fotbal, tenisový kurt, minigolf, stolní tenis, kuželky i workoutové prvky. Na samotné vodní ploše se vedle paddleboardingu objevují také podmínky pro další vodní sporty. Z koupaliště se proto během letních měsíců stává místo, kde se střídají běžní návštěvníci s účastníky sportovních a společenských akcí. Součástí programu bývá letní kino, sportovní soutěže a další akce, přičemž program pokračuje i v sezoně 2026.
Kdo nechce po jednom dni odjíždět, může využít také
kemp určený pro stany, karavany a obytná auta nebo ubytování v modulárních domech. V kempu nechybí sociální zařízení, společná kuchyň a u vybraných míst ani elektrické přípojky. Areál tak může posloužit nejen jako cíl jednodenního výletu, ale také jako základna pro několikadenní pobyt a poznávání okolí Sokolova a západních Čech. Vstupné zůstává dostupné i pro rodiny
Pro sezonu 2026 stojí podle aktuálního ceníku
základní celodenní vstupné 120 korun na osobu. Děti od tří do patnácti let platí 95 korun, stejná částka platí také pro vybrané zlevněné vstupy. Pro návštěvníky starší sedmdesáti let a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P je cena 60 korun. Areál nabízí také rodinné vstupné, například varianta pro dva dospělé a dvě děti stojí 360 korun. V porovnání s řadou velkých aquaparků tak může být Michal zajímavou alternativou pro ty, kteří hledají celodenní letní program u vody bez nutnosti vyrážet daleko za hranice republiky.
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