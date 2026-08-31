Nemusíte kupovat seniorský telefon. Android má skrytý režim, který z běžného mobilu udělá jednoduché zařízení pro každého

Představte si situaci: rodiče nebo prarodiče dostanou starší smartphone od někoho z rodiny. Displej svítí, aplikace fungují, jenže ikony jsou drobné, menu nepřehledné a navigace gestem připomíná hádanku. Typická reakce? Koupit seniorský telefon za několik tisíc. Přitom stačí pár klepnutí v nastavení a ten samý Android se promění v přehledné zařízení s velkými ikonami, jednodušší obrazovkou a citlivějším dotykem. Není to univerzální tlačítko na každém telefonu, ale na Pixelech, Samsungech a s pomocí aplikací třetích stran to funguje na překvapivě široké škále zařízení.
Co je ten „skrytý režim“ a kde ho najdete
Označení „skrytý“ je trochu nadsázka, ale jen trochu. Na telefonech Google Pixel se funkce jmenuje Simple View a schovaná je v sekci, kam běžný uživatel nezabloudí: Nastavení → Zpřístupnění → Quick Access → Simple View. Bez znalosti názvu ji člověk snadno mine, neleží v menu displeje ani domovské obrazovky, kde by ji většina lidí hledala.
Google ji představil 5. prosince 2024 v rámci pravidelného Pixel Dropu a dostupná je na Pixelech od řady 6 výš. Při prvním spuštění nového telefonu se dá aktivovat ještě jednodušeji, přímo v průvodci nastavením přes volbu „Set up with Simple View“.
Samsung nabízí vlastní obdobu už delší dobu pod názvem Easy mode. Cesta je jiná: Nastavení → Display → Easy mode. A kdo nemá ani Pixel, ani Samsung? Pro starší telefony existují launchery třetích stran, například BIG Launcher, který nahradí domovskou obrazovku velkými popsanými tlačítky na jakémkoli Androidu.
Co přesně se po zapnutí změní
Po aktivaci Simple View na Pixelu se telefon chová viditelně jinak:
- Větší text a ikony, čitelné i bez brýlí na natažené ruce.
- Jednodušší domovská obrazovka, méně prvků, mřížka 4 × 4, kontrastní tapeta.
- Zjednodušená navigace, tři klasická tlačítka místo gest.
- Vyšší citlivost dotyku, displej reaguje i na nejistý, pomalý prst.
- Pevné zkratky na Kontakty, Hodiny a Počasí přímo na hlavní obrazovce.
Samsung Easy mode přidává navíc vysokokontrastní klávesnici a ochranu proti nechtěným dotykům. Důležité je, co režim neodebírá: WhatsApp, mapy, internetové bankovnictví, fotoaparát, všechno zůstává. Mění se způsob, jak se k aplikacím dostanete, ne aplikace samotné. A kdykoli můžete režim vypnout a telefon se vrátí do původní podoby.
Kdy softwarový režim nestačí a seniorský telefon dává smysl
Zjednodušený režim řeší orientaci na displeji. Neřeší ale věci, které žádný software neumí přidat. Specializované seniorské telefony jako Doro Aurora A30, emporia SMART.7lite nebo Bea-fon SL860touch nabízejí hardwarové prvky, které mohou být pro konkrétního člověka zásadní:
- SOS tlačítko na zádech telefonu, stisknutí odešle tísňovou zprávu s polohou vybraným kontaktům.
- Nabíjecí kolébka, telefon se položí a nabíjí, žádné hledání kabelu a konektoru.
- Fyzická tlačítka pro hovor, zelená a červená, jasná a hmatatelná.
- Ochranný kryt s automatickým přijetím hovoru, u emporie stačí otevřít Smartcover.
Doro Aurora A30 stojí na českém trhu od 9 799 Kč, tlačítkový Bea-fon SL595 od 1 629 Kč. Proti tomu aktivace Simple View na telefonu, který už doma leží v šuplíku, stojí přesně 0 Kč. Cenový rozdíl je zřejmý, ale jen za předpokladu, že člověk nepotřebuje právě ten hardware navíc.
Jak na to prakticky a kde hledat pomoc
Samotné zapnutí zvládne kdokoli, kdo se orientuje v nastavení telefonu. Realisticky ale platí, že člověk, pro kterého režim nastavujete, ho pravděpodobně sám nenajde. Počítejte s tím, že první konfiguraci uděláte vy, podobně jako Apple u svého zjednodušeného režimu Assistive Access přímo počítá s pomocí důvěryhodné osoby.
Kdo nemá v rodině nikoho technicky zdatnějšího, může využít bezplatné kurzy. Digitální odysea od Nadace Vodafone učí seniory pracovat s chytrým telefonem po celé republice. Centrum Elpida v Praze nabízí kurz „Začínáme s chytrým telefonem“ přizpůsobený tempu úplných začátečníků. A majitelé Samsungů se mohou obrátit na českou zákaznickou podporu přes chat, WhatsApp nebo telefon.
Hranice se stírají oběma směry
Zajímavé je, že i seniorské telefony se posouvají směrem k běžným smartphonům. Emporia SMART.7lite běží na Androidu a umí přepnout do klasického režimu. Bea-fon SL860touch má předinstalovaný WhatsApp a tři různá jednoduchá rozhraní. Doro Aurora A30 je plnohodnotný androidový smartphone s nadstavbou pro seniory. Dělení na „normální telefon“ a „seniorský telefon“ přestává dávat smysl, jde spíš o to, kolik zjednodušení konkrétní člověk potřebuje a jestli k tomu potřebuje i fyzické úpravy zařízení.
Než utratíte tisíce za specializovaný přístroj, zkuste nejdřív ten telefon, který už máte. Pár minut v nastavení vám ukáže, jestli stačí software, nebo jestli opravdu potřebujete i jiný hardware.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman