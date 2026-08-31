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Jak by vypadal signál mimozemské civilizace? Celou dobu ho hledáme špatně, tvrdí vědci

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Vesmír je obrovský. Galaxie se hemží potenciálně obyvatelnými planetami. Statisticky by na mnoha z nich měl existovat inteligentní život. A přesto je ticho. Žádné technologické stopy, žádné rádiové signály, žádný důkaz. Jenže co když jsme celou dobu hledali špatně?
Jak by vypadal signál mimozemské civilizace? Celou dobu ho hledáme špatně, tvrdí vědci

Jak by vypadal signál mimozemské civilizace? Celou dobu ho hledáme špatně, tvrdí vědci

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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