Parnasse opustil KSW a rovnou dostal hlavní zápas v UFC. V Paříži ho čeká jeden z nejtvrdších veteránů

Když UFC během přenosu z Abú Dhabí na konci července oznámilo hlavní zápas pařížské karty, reakce se rozdělily přesně napůl. Jedna polovina fanoušků jásala nad tím, že bývalý dvojnásobný šampion KSW konečně dostal šanci v nejlepší organizaci světa. Druhá polovina kroutila hlavou: debutant v hlavním zápase? Rovnou na pět kol proti veteránovi, který má za sebou 38 profesionálních duelů? Obě reakce jsou oprávněné. A právě v tom je tahle událost tak zajímavá.
Z KSW rovnou do hlavního zápasu v UFC
Salahdine Parnasse není žádný nováček v profesionálním MMA. V polské organizaci KSW, která se sama označuje za lídra evropského trhu, vybojoval 16 zápasů s bilancí 14-2. Jako nejmladší bojovník v historii KSW získal pásy ve dvou váhových kategoriích, pérové i lehké, a organizace ho v lednu 2026 označila za „zlatý standard evropského MMA“. V Paříži už navíc roli hlavního taháku zná: na KSW 93 obhájil titul lehké váhy knokautem v prvním kole před domácím publikem.
V dubnu 2026 KSW
oficiálně oznámilo rozchod s Parnassem. Přesné smluvní podmínky odchodu zveřejněny nebyly. Co ale veřejné bylo, a hodně nahlas, byl vzkaz jeho manažera Stéphana Chaufouriera na sociálních sítích směrem k Daně Whiteovi: „Svou část jsme splnili. Teď je to na vás.“ A organizace UFC zareagovala. Proč zrovna Paříž, a proč rovnou hlavní zápas
Odpověď má dvě vrstvy: tržní a sportovní.
Francie legalizovala MMA v lednu 2020 a o dva roky později UFC uspořádalo v Paříži první galavečer. Accor Arena se vyprodala během minut, 15 tisíc míst pryč, než si většina fanoušků stihla uvařit kávu. Od té doby je „UFC Paris“ pravidelná zastávka s ověřenou návratností. Parnasse je Pařížan, Francouz, domácí hvězda. Z marketingového hlediska lepší hlavní tahák pro tento konkrétní trh neexistuje.
Sportovní vrstva je ale stejně důležitá. UFC mu nepostavilo do cesty žádného sparingpartnera na rozjezd. Dan Hooker, přezdívaný „The Hangman“, je 36letý Novozélanďan z proslulé tělocvičny City Kickboxing s bilancí 24-14. Jedenáct výher knokautem, sedm na submisi, a hlavně seznam nebezpečných soupeřů lehké váhy: Arman Carukjan, Benoît Saint Denis, Mateusz Gamrot, Jalin Turner. Tím UFC říká dvě věci najednou: prodáváme Francii, ale zároveň testujeme, jestli Parnasse patří do špičky hned teď.
Historicky je debut v hlavním zápase galavečera UFC mimořádně vzácný. Podle
Sporting News i samotný debut na hlavní kartě býval poměrně výjimečný, většina pozdějších šampionů začínala na předzápasech. Hlavní zápas večera při prvním startu pod značkou UFC? To je kategorie vyhrazená pro importované hvězdy, u kterých organizace vidí okamžitý komerční i sportovní potenciál. Čísla, která mluví, a čísla, která varují
Srovnání obou bojovníků na papíře vypadá překvapivě vyrovnaně:
Parnasse Hooker Bilance 23-2 24-14 KO/TKO 8 11 Submise 7 7 Rozhodnutí 8 6 Aktuální série 5 výher 2 porážky
Parnasse přichází ve výrazně lepší formě, pět výher v řadě, z toho čtyři v KSW a jedna na americké kartě MVP. Hooker naopak prohrál poslední dva zápasy před limitem, s Carukjanem v listopadu 2025 a se Saint Denisem v lednu 2026. Momentum je jednoznačně na straně Francouze.
Jenže momentum není totéž co referenční rámec. Hooker ví, jak vypadá pětikolový tlak proti absolutní špičce UFC. Ví, jak se zápas mění ve čtvrtém kole, když bolí všechno. Parnasse tohle pod touto značkou nezažil ani jednou. Jeho osm knokautů a sedm submisí dokazují, že umí zápasy ukončit. Otázka zní, jestli to dokáže i proti někomu, kdo přežil všechno, co na něj lehká váha UFC poslala.
Co to znamená pro české a slovenské diváky
Pro tvrdší jádro české MMA komunity není Parnasse neznámé jméno. Jeho zápasy v KSW běžely na Voyo s českým komentářem už od roku 2021 a česká média připomínala i jeho výhru nad Ivanem Buchingerem, jménem, které česko-slovenské publikum zná důvěrně. Pro širší fanoušky sledující výhradně UFC ale půjde o první setkání.
Praktické informace k přenosu:
Datum: sobota 5. září 2026 Začátek vysílání: 21:00 SELČ Odhadovaný nástup hlavního zápasu: po 23:00 SELČ (závisí na průběhu karty) Česko: Nova Sport 6 (dostupný i přes Oneplay) Slovensko: Nova Sport 6 a Voyo
Karta stojí za pozornost i mimo hlavní zápas. Sherdog uvádí jména jako Morgan Charrière, Oumar Sy nebo Nathaniel Wood, evropsky relevantní a stylově atraktivní duely, které z celého večera dělají víc než show jednoho muže.
Skok, nebo pád?
UFC tady hraje hru, kterou hraje rádo: maximální expozice, maximální riziko. Parnasse buď v Accor Areně před domácím publikem potvrdí, že dominance v KSW se překládá i do nejvyšší ligy, nebo se dozví, a s ním celá Paříž, že mezi evropskou špičkou a top 10 UFC je propast, kterou nepřeklenou ani dva titulové pásy a pět výher v řadě.
Podle nás je pravda někde mezi. Parnasse má na to, aby v UFC fungoval. Má všestranný finishing, mládí, formu. Ale rovnou hlavní zápas proti Hookerovi? To není debut. To je zkouška ohněm, u které se neodkládá verdikt na příště.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková