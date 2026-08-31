Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Zvuk přes banán, bláto i měděný kabel zněl stejně. Audiofilové ve slepém testu nepoznali rozdíl ani v jednom případě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šest správných odpovědí ze 43. To je bilance jednoho z nejcitovanějších slepých poslechových testů poslední doby, v němž účastníci hádali, jestli hudba prošla profesionální mědí, kusem banánu, nebo mokrým blátem.
Audio přenos přes banán

Audio přenos přes banán

Zdroj: Pano via diyAudio
Reklama
Další články z Mobify.cz
Farmář musel na pole nainstalovat Wi-Fi zesilovač. Za jediný den napočítal návštěvníky z 56 zemí, všichni chtěli fotku na Instagram
Farmář musel na pole nainstalovat Wi-Fi zesilovač. Za jediný den napočítal návštěvníky z 56 zemí, všichni chtěli fotku na Instagram
Masivní únik dat, 150 milionů hesel je volně na internetu. Kdo používá to samé všude, riskuje nejvíce
Masivní únik dat, 150 milionů hesel je volně na internetu. Kdo používá to samé všude, riskuje nejvíce

Bezpečnostní výzkumník objevil na internetu otevřenou databázi se 149,4 milionu přihlašovacích údajů, bez...

Když ve Windows kliknete na „Vypnout“, počítač se ve skutečnosti nevypne. Jedna klávesa navíc to změní
Když ve Windows kliknete na „Vypnout“, počítač se ve skutečnosti nevypne. Jedna klávesa navíc to změní

Tlačítko „Vypnout“ ve Windows od verze 8 nespouští plné vypnutí. Jádro systému se tiše uloží na disk a...

Na Android 17 jsme čekali dlouho, ale spousta lidí je zklamaných. Desítky telefonů Samsung, Xiaomi i Google ho nedostanou
Na Android 17 jsme čekali dlouho, ale spousta lidí je zklamaných. Desítky telefonů Samsung, Xiaomi i Google ho nedostanou

Google 16. června 2026 konečně vypustil Android 17. Jenže nejméně 38 stále používaných modelů od tří...

Rusko nasadilo kamikadze drony s AI, které si samy najdou cíl. Ukrajinská rozvědka odhalila, co mají uvnitř
Rusko nasadilo kamikadze drony s AI, které si samy najdou cíl. Ukrajinská rozvědka odhalila, co mají uvnitř

Uvnitř sestřelených dronů řady Geran našli ukrajinští zpravodajci kamery, čipy Nvidia Jetson i čínské...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.