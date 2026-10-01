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Brňané pojmenovali pivo pro novou halu. Název vás možná překvapí

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V brněnské multifunkční hale se bude čepovat desítka od Starobrna. O jejím názvu rozhodli lidé během posledního zářijového víkendu, kdy si mohli projít prostory a zároveň nové pivo ochutnat. Ve hře byla jména jako Fest 10, Pulz a Kombo. Vítězný návrh vás možná překvapí.
Brňané pojmenovali pivo pro novou halu. Název vás možná překvapí

Brňané pojmenovali pivo pro novou halu. Název vás možná překvapí

Zdroj: Starobrno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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