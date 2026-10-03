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Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant

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Chtěl odvést pozornost, ale dosáhl pravého opaku. Muž v Brně začal v úterý večer strážníkům zničehonic tvrdit, že špatně zaparkované auto, které si strážníci fotili, neřídí a vlastně ani nemá řidičák. Když si myslel, že je vzduch čistý, sedl za volant a ujel. Neunikl ale městským kamerám.
Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant

Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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